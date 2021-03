VIDEO - 2001-2021, les vingt ans qui ont changé Orléans

Le 18 mars 2001, Serge Grouard remporte les élections municipales à Orléans et entame ainsi le premier de ses quatre mandats. Pendant ces années, de multiples chantiers ont changé la ville, retour sur ces grands projets en images.

Elu le 18 mars 2001 au deuxième tour des élections municipales à Orléans, Serge Grouard prend la tête de la mairie, alors dirigée par le socialiste Jean-Pierre Sueur. Il va lancer, au cours de ses mandats consécutifs, une série de chantiers qui depuis 20 ans ont changé la ville*. Depuis la réhabilitation du centre ancien, en passant par la rénovation des quartiers (comme La Source) et la création du Festival de Loire, retour en cinq projets sur ces 20 années qui ont changé le visage d'Orléans.

La rénovation urbaine des quartiers

Pendant son premier mandat, le maire lance avec l'Etat, un gigantesque chantier de renouvellement urbain dans le quartier de la Source, cette ville dans la ville née dans les années 1960 au sud d'Orléans. Plus de 210 millions d'euros sont injectés, on démolit plusieurs grandes tours HLM (Flammarion, Beauchamps) pour bâtir de plus petits bâtiments, on y construit une école (Pauline Kergomard), une médiathèque (Maurice-Genevoix), une maison de santé. Ce GPV, grand projet de ville, initié en 2004, durera plus de 15 ans.

Démolition d'un immeuble à la Source, dans le cadre du GPV (Adélaïde de Savoie) - Archives municipales

Chantier de construction de la médiathèque d'Orléans la Source, dans le cadre du GPV - Archives municipales

La médiathèque Maurice Genevoix a ouvert ses portes en 2009 à Orléans La Source - Archives municipales

A cela s'ajoute un autre projet emblématique : la construction du nouvel hôpital d'Orléans, initiée en 2008 (avec l'Etat), à la Source (et la fermeture de l'ancien hôpital dans le centre-ville). Ce centre hospitalier régional d'Orléans a ouvert en 2015.

Le nouvel hôpital d'Orléans, qui a ouvert ses portes en 2015, à la Source - Archives municipales d'Orléans

L'Argonne, autre quartier orléanais, a lui aussi connu une importante rénovation urbaine avec des destructions d'immeubles et des constructions, la refonte de la place Mozart et de son centre commercial, grâce aussi à l'arrivée du tramway (cf plus loin).

Chantier lors de la rénovation urbaine, de l'Argonne - Archives municipales

La place Mozart, après sa réhébilitation, à l'Argonne - Archives municipales

La réhabilitation des quais de Loire

Il y a une vingtaine d'années, les quais de Loire à Orléans étaient un lieu de stationnement prisé et connu des automobilistes orléanais. Mais en 2006, la municipalité lance une opération de réhabilitation des quais de Loire : exit les voitures qui venaient se garer gratuitement à deux pas du centre-ville (la dernière poche de stationnement gratuit sur la cale Saint-Augustin fermera fin 2017). Les bords de Loire sont aménagés avec pistes cyclables, cheminement piéton, jeux pour enfants, agrès sportifs... Serge Grouard dit vouloir "retourner Orléans vers son fleuve".

Les quais de Loire, niveau Châtelet, en 2002, avant leur réhabilitation (on aperçoit les voitures stationnées) - Archives municipales d'Orléans

Le quai du Châtelet à Orléans - Archives municipales

Le quai du Roi, qui accueille un marché alimentaire chaque samedi, a été réhabilité en 2013 - Archives municipales

La création d'une deuxième ligne de tram

Le tramway à Orléans, c'est une idée de Jean-Pierre Sueur : la première ligne de tram, du Nord au sud de la ville, est d'ailleurs inaugurée à la fin de son deuxième (et dernier mandat), en 2000. En 2001, Serge Grouard, alors élu d'opposition, fait campagne avec le slogan "non au tram". Une fois élu, le nouveau maire remet en cause le projet de deuxième ligne d'est en ouest de la ville, mais après avoir envisagé de mettre en place un bus à haut niveau de service ou un tram sur pneus sur ce tracé, le maire, en lien avec l'Agglo, revient finalement au tramway sur fer : les travaux durent de 2009 à 2012. Le tram (ligne B) arrive rue Jeanne d'Arc et traverse la métropole de la Chapelle St-Mesmin à St-Jean-de-Braye, désormais.

Les travaux de la ligne B du tramway (qui ont duré entre 2009 et 2012) - Archives municipales d'Orléans

La rue Jeanne d'Arc, avec le tramway - Archives municipales

La place de Gaulle, avant les travaux du tramway (ligne B) - Archives municipales

Le tramway place de Gaulle à Orléans - Archives municipales

La réhabilitation du centre ancien

Autre fait marquant des mandats de maire de Serge Grouard : le centre ancien d'Orléans a totalement changé de visage. Les façades des maisons anciennes sont rénovées : rénovation obligatoire pour les propriétaires, mais avec des subventions de la mairie, dans les quartiers Charpenterie, Halles, Bourgogne. Les rues du centre historique sont progressivement pavées.

La rue de Bourgogne, au moment des travaux de rénovation - Archives municipales d'Orléans

La rue de Bourgogne, après les travaux de rénovation - Archives municipales d'Orléans

A la Charpenterie, la mise en service d'un complexe cinématographique (le Pathé) et la construction d'une halle de verre dataient du mandat de son prédécesseur Jean-Pierre Sueur : Serge Grouard, lui, aménage la place de Loire, ainsi qu'un jardin suspendu avec vue panoramique sur le fleuve et sur la cathédrale en 2004, et rénove en profondeur la rue des Halles.

La rue de la Charpenterie, après réhébilitation des façades - Archives municipales d'Orléans

Le jardin suspendu de la Charpenterie, après son inauguration - Archives municipales d'Orléans

La place de Loire, vue depuis le jardin de la Charpenterie - Archives municipales

Quartier Châtelet à Orléans, avant la réhabilitation - Archives municipales d'Orléans

Quartier Châtelet, après la rénovation - Archives municipales d'Orléans

Enfin, la place la plus célèbre d'Orléans, la place du Martroi, en piteux état, est réaménagée, pendant un chantier de près d'un an, et inaugurée en 2013, avec fontaine, jets d'eau et mise en place de nouvelles dalles en pierres.

La place du Martroi en avril 2012, juste avant le chantier de réhabilitation - Archives municipales Orléans

Le chantier de la place du Martroi - Archives municipales

La place du Martroi, après le chantier de réfection, achevé en 2013 - Archives municipales Orléans

La création du Festival de Loire

Lors de son premier mandat, Serge Grouard crée le Festival de Loire, le plus grand rassemblement de marine fluviale, tous les deux ans sur les quais d’Orléans. La première édition se déroule en septembre 2003. Des centaines de milliers de personnes se retrouvent sur les quais, le temps d'un long week-end et profitent de stands, de guinguettes, d'animations, de concerts et bien sûr d'un spectacle sur l'eau avec la présence de plusieurs dizaines de bateaux. La prochaine édition est prévue en septembre 2021.

Le public est venu en nombre pour profiter de cette deuxième journée du Festival de Loire à Orléans. © Radio France - Pascal Gourvat

Les échecs et polémiques

Le projet de création d'une Arena en partenariat public-privé crée la polémique, tant sur son opportunité que sur son financement et son lieu d'implantation. En octobre 2013, la mairie d'Orléans abandonne ce projet de grande salle de sports et de spectacles, qui devait se situer sur l'Ile Arrault, quand les subventions prévues – de l'État notamment – ne sont finalement pas accordées. La Ville a toutefois dépensé 12 millions d'euros dans ce projet avorté. C'est finalement Olivier Carré, devenu maire en cours de mandat en 2015 quand Serge Grouard démissionne pour raisons de santé, qui relancera un projet : Come't, grand complexe sportif et culturel, va ouvrir en 2022, les travaux (gigantesques) sont en cours, près du Zénith d'Orléans. Come't accueillera de grands concerts et événement, à terme, et sera la salle où jouera l'Orléans Loiret Basket (Jeep Elite).

La police municipale à la gare d'Orléans. © Radio France - Anne Oger

Vidéo surveillance, arrêtés municipaux : plusieurs polémiques ont émaillé les mandats de Serge Grouard à la mairie. Dès juin 2001, son adjoint à la Sécurité Florent Montillot instaure un couvre-feu pour les moins de 13 ans, valable pour l'été dans trois quartiers (Argonne, Blossières, Source). L'affaire devient nationale et cet arrêté suscite une vive contestation à gauche, mais il sera finalement validé par le Conseil d'état. D'autres arrêtés sont pris durant le premier mandat (anti mendicité ou anti prostitution), suscitant à chaque fois une polémique. Ce fut le cas en 2014 : réélu une troisième fois, Serge Grouard (UMP) instaure une délégation municipale "de lutte contre l'immigration clandestine", qui finalement changera de nom à la demande du préfet (elle sera baptisée “délégation à la prévention de l’immigration illégale”).

Serge Grouard, à la mairie d'Orléans, en 2002 © Maxppp - Bertrand Béchard

Dernière polémique en date : en décembre 2020, le conseil municipal d'Orléans adopte une charte de la laïcité qui fait hurler l'opposition. Elle autorise en effet les élus à participer à la messe des fêtes de Jeanne d'Arc et à communier (messe chaque année au printemps à Orléans), dans la cathédrale, avec leurs écharpes tricolores.

Un quatrième mandat à la mairie

En 2015, Serge Grouard annonce sa décision de mettre fin à son mandat de maire d’Orléans pour des raisons de santé, mais il reste tout de même adjoint au maire (Olivier Carré) et député (il sera battu aux législatives de 2017 dans la foulée de la défaite de François Fillon à la présidentielle, candidat soutenu depuis le début par Serge Grouard).

Serge Grouard a été réélu maire d'Orléans le samedi 4 juillet 2020 © Radio France - François Guéroult

Après avoir publiquement marqué son désaccord avec son successeur, notamment après l'affaire des notes de frais révélée par le Canard enchainé, Serge Grouard démissionne de son poste d'adjoint en 2019 et revient sur le devant de la scène politique en 2020 où il défie son ancien dauphin Olivier Carré (soutenu par En Marche) aux municipales. Il l'emporte largement au second tour des élections municipales. C'est sa quatrième victoire consécutive dans la cité orléanaise, une première dans l'histoire de la ville.

* Serge Grouard fut maire de 2001 à 2015, avant de laisser le fauteuil à Olivier Carré de 2015 à 2020, puis de se faire réélire maire en 2020