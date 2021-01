VIDÉO - 25 ans de la mort de Mitterrand : secrets et souvenir de l'ancien président à Jarnac

On commémore ce 8 janvier 2021 les 25 ans de la mort de François Mitterrand. A cette occasion, Emmanuel Macron se rendra à Jarnac, où l'ancien président de la République est enterré, où il est né et où il a grandi. La ville de Charente cultive encore aujourd'hui la mémoire de François Mitterrand.

"La France toute entière n'est pas comme Jarnac mais j'aimerais bien que la France toute entière ressemble à Jarnac" affirmait François Mitterrand. Alors qu'Emmanuel Macron et de nombreuses personnalités politiques sont attendues sur place ce vendredi pour commémorer les 25 ans de la mort de l'ancien président socialiste, France Bleu vous résume les liens de l'ancien président avec Jarnac en trois points.

Deux familles face au cercueil

D'abord, Jarnac est la ville où le voile se lève sur certains secrets de François Mitterrand. Non seulement, on pouvait encore y croiser il y a quelques années, des témoins des premiers engagements à droite du président socialiste au pouvoir de 1981 à 1995. Mais c'est aussi à Jarnac que, le 11 janvier 1996, jour des obsèques de Mitterrand, la double vie de l'ancien président apparaît sur les écrans. L'existence de la deuxième famille de François Mitterrand a été révélée quelques années plus tôt. Ce jour-là, les Français découvrent l'image de sa "fille cachée", Mazarine Pingeot , 22 ans, aux côtés de Danielle Mitterrand et de ses fils. Les deux familles se tiennent face au cercueil de l'ancien président.

Mazarine Pingeot et sa mère aux obsèques de François Mitterrand à Jarnac. © AFP - DERRICK CEYRAC

Un lieu de pèlerinage socialiste

François Mitterrand était très attaché à sa ville natale et il y revenait régulièrement. Depuis sa mort, un peu comme Colombey-les-deux-Eglises reste un symbole pour les Gaullistes, Jarnac est un lieu de pèlerinage de la gauche républicaine. Les militants socialistes s'y pressaient par exemple en 2016 quand François Hollande, alors lui-même chef d'Etat, était venu commémorer les 20 ans de la mort du président aux deux septennats.

En 2016, François Hollande avait commémoré les vingt ans de la mort de Mitterrand à Jarnac. © AFP - CAROLINE BLUMBERG

Son musée et sa maison natale

Enfin, il suffit de consulter un plan de la petite ville de Jarnac pour comprendre à quel point François Mitterrand a marqué les lieux et combien la ville cultive son souvenir. Sa maison natale, un musée qui abrite une collection d'objets offerts à l'ancien président et son tombeau tiennent dans un mouchoir de poche au bord de la Charente. La maison natale de Mitterrand, restée propriété de la famille jusqu'en 2005, a été entièrement rénovée. Elle est classée monument historique depuis 2006 et est ouverte au public.