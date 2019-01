VIDEO - 9 000 personnes à Bayonne pour demander le rapprochement des prisonniers Basques

Un an après la grande manifestation de Paris, 9 000 personnes ont battu le pavé à Bayonne et 76 000 à Bilbao pour demander le rapprochement des prisonniers Basques. Retour en images

Bayonne, France

L'application du droit, rien que le droit. C'est ce qu'ont réclamé les manifestations. Ils étaient 9 000 à Bayonne selon les organisateurs, 76 000 à Bilbao pour demander le rapprochement des prisonniers basques. Ils sont 46 incarcérés en France, 213 en Espagne à plusieurs centaines de kilomètres du Pays Basque.

Des négociations au point mort

Après le désarmement de l'ETA le 8 avril 2017 et avant même sa dissolution, un espace de discussion s'est ouvert entre ceux que l'on appelle les "Artisans de la paix" et le ministère de la justice. 25 prisonniers basques ont été rapprochés à Mont de Marsan ou Lannemezan et 22 se sont vus retirer le statut de détenu particulièrement signalé (DPS), ils sont donc devenus des détenus de droit commun. Si les artisans de la paix valorisent ces avancées, ils dénoncent des négociations au point mort depuis cet été. "Non, le dialogue n'est pas rompu" a répondu la ministre de la justice, Nicole Belloubet, sur France Bleu Pays Basque. Les artisans de la paix espèrent qu'avec cette "démonstration de force", les négociations vont pouvoir reprendre rapidement.

La manifestation a démarré de la place de la République, près de la gare de Bayonne - Bakegileak

270 élus, dont 110 maires du Pays Basque ont appelé à manifester pour demander l'application du droit aux prisonniers basques © Radio France - Oihana Larzabal

Les familles des prisonniers basques étaient présents dans le cortège © Radio France - Oihana Larzabal

les prisonniers et les victimes au cœur du processus de paix © Radio France - Oihana Larzabal

#OrainPresoak - Maintenant les prisonnir.e.s, c'était le slogan de la manifestation © Radio France - Oihana Larzabal