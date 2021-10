VIDEO - Emmanuel Macron s'offre un long bain de foule dans les rues de Montbrison

Emmanuel Macron était en déplacement ce lundi pour la première fois dans la Loire. Il est passé par la ville de Montbrison où il a serré de nombreuses mains et pris plusieurs selfies avec les habitants venus le rencontrer. Un bain de foule qui a duré plus d'une heure.

Emmanuel Macron a terminé sa journée dans la Loire par un déplacement à Montbrison. Le chef de l'Etat, qui venait dans le département pour la première fois ce lundi 25 octobre, s'est accordé un long bain de foule. Pendant plus d'une heure, le président de la République a rencontré les habitants et a serré des mains. Il en a profité pour faire quelques selfies et pour échanger avec les passants notamment avec une aide-soignante non-vaccinée qui lui a demandé de lui rendre son emploi. Le Président a alors répondu que les autorités sanitaires avaient validé le vaccin, avant de l'inviter à faire confiance. Un échange calme et poli.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un autre habitant a fait rire le Président en lui souhaitant un deuxième mandat sans Covid alors qu'Emmanuel Macron n'est toujours pas candidat pour le moment.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Emmanuel Macron est reparti avec plusieurs cadeaux dont des chaussettes vertes offertes par une commerçante mais aussi un maillot de l'équipe de l'ASSE offert par Jean-Michel Mis, député LREM de la Loire. "Ça va remonter", présage le président - fan de foot - avant d'ajouter qu'il y a "des hauts et des bas", puisque le club est actuellement dernier de ligue 1.

Le président s'est également vu remettre une médaille de la ville et une fourme de Montbrison. Un présent aussi politique que gastronomique : les producteurs de fourme (et plus largement tous les producteurs de fromages AOP) s'inquiètent du projet de Nutriscore. Avec cette classification, leurs produits se retrouveraient estampillés de la lettre D ou E. Un mauvais classement dont ils redoutent qu'il ne nuise à leurs ventes. Les producteurs demandent que les AOP échappent au Nutriscore.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le chocolatier François Pralus décoré par le Président

Emmanuel Macron en a également profité pour décorer le maître chocolatier François Pralus, figure incontournable de la pâtisserie française. Il l'a promu chevalier national de l'Ordre du mérite. François Pralus possède effectivement une boutique dans le centre-ville de Montbrison et 17 autres boutiques en France.

Avant son bain de foule, le chef de l'Etat a d'abord visité l'ancienne friche "Gégé" - ancienne usine de jouets - en passe d'être réhabilitée pour accueillir 67 logements, près de 1.500 mètres carrés de commerces et de services et des espaces verts. Là-bas, le chef de l'Etat a fait le point sur le chantier. Et puis ce lundi matin, Emmanuel Macron a visité les locaux de l'entreprise Siléane à Saint-Etienne, spécialisée dans la robotique de pointe. Le président a annoncé que sur les 30 milliards d'euros prévus dans son plan France 2030, 800 millions seront consacrés à la robotique.