VIDÉO - Affaire Perdriau : "il n'y a pas d'autre vérité, elle n'existe pas", Gilles Artigues sort du silence

Sa parole est rare. Depuis les révélations de Mediapart, l'été dernier, Gilles Artigues s'est très peu exprimé : quelques mots sur sa page Facebook, fin août, des remerciements pour les messages de soutien. Et un communiqué de presse, la semaine dernière, pour soutenir son ami Lionel Boucher à qui le maire de Saint-Étienne a retiré ses délégations. Mais, depuis depuis lundi, il a accordé plusieurs interviews. "Il fallait attendre les résultats de l'enquête" explique son avocat. Aujourd'hui Gilles Artigues est reconnu en tant que victime et il est important qu'il livre sa vérité, qu' "il raconte ce qu'il a vécu". Une offensive médiatique qui préfigure peut-être un retour politique ?

Gilles Artigues était notre invité exceptionnel, ce vendredi matin. Interview.

Comment allez-vous Gilles Artigues ?

Gilles Artigues : Comme vous pouvez vous en douter. Je ne vais pas très bien. C'est vrai que j'ai vécu toutes ces années de chantage, de menaces. Et puis il y a eu l'état de choc lorsque les révélations du piège qui m'a été tendu ont été publiées. Et aujourd'hui, je suis dans une nouvelle phase où j'ai eu envie de m'exprimer, de parler, pour différentes raisons.

Effectivement, vous avez été extrêmement discret. Pourquoi briser le silence maintenant ?

J'ai été beaucoup sollicité effectivement par de nombreux médias pour pouvoir m'exprimer. Au début, je ne trouvais pas les mots pour dire ce que j'avais enduré. Et puis j'ai travaillé avec des médecins, avec des personnes qui m'ont aidé et aujourd'hui, je me sens prêt à le faire. J'avais toujours dit aussi qu'il fallait que l'enquête avance, que des choses soient posées. Et aujourd'hui, c'est le cas puisqu'il y a eu à la fois des gardes à vue, des mises en examen et aussi que mon statut de victime a été bien reconnu. Et puis j'avoue que ce qui a été fait à mon ami Lionel Boucher il y a quelques jours, à qui on a retiré les délégations que je trouve totalement scandaleux, me pousse aussi à prendre la parole, à le défendre et à dénoncer cet abus de pouvoir.

"Aujourd'hui, quand vous tapez mon nom dans les moteurs de recherche, il sort "sextape" !"

Comment avez vous vécu personnellement ces derniers mois ? Depuis les premières révélations de Mediapart, est ce qu'il y a eu aussi une forme de soulagement, finalement que tout cela sorte ?

J'ai été partagé entre deux sentiments. Bien sûr que ça a été une sorte de libération à partir du moment où tout cela était rendu public. Je savais que ce chantage, ces menaces, cette torture morale allaient cesser. Mais je ne me doutais pas que ça allait prendre une telle ampleur médiatique au niveau national. Et ça, c'est quelque chose de difficile à vivre. Si aujourd'hui vous vous tapez mon nom sur un moteur de recherche et il sort "Sextape". Donc pour ma famille et pour moi même, c'est une souffrance, une nouvelle souffrance.

De toute évidence, Gilles Artigue, vous n'êtes pas seul. On entend aussi ces derniers temps -et c'est nouveau- les témoignages de votre femme, de votre fils qui vous accompagnent d'ailleurs, ce matin à France Bleu Saint Etienne. De vos filles aussi qui n'hésitent pas à assister aux conseils municipaux pour ce qu'elles le disent "regarder dans les yeux ceux qui ont fait du mal à leur papa", ça vous rassure aussi un tel soutien, ça vous porte quelque part ?

C'est évident que c'est vraiment un soutien exceptionnel. Je remercie vraiment mes proches qui ont tout appris finalement quelques jours avant la publication des révélations et qui ont aussi compris beaucoup de choses. Ils ont compris pourquoi, pendant toutes ces années, j'avais pu être distant, angoissé, absent. Ils ne m'ont pas voulu. Simplement, ils m'ont reproché de ne pas en avoir parlé plus tôt. Mais c'était bien difficile de le faire parce que je pensais qu'on ne m'aurait pas cru. Ils m'ont dit tout de suite "on va se battre, on va être à tes côtés" et c'est pour moi d'un grand secours, évidemment.

"Dans cette affaire, on n'est pas parole contre parole parce qu'il y a des preuves de cette machination" - Gilles Artigues

Gaël Perdriau, vous en étiez très proche à une époque, au moins en apparence. Pour vous, ça ne fait aucun doute qu'il faisait partie aujourd'hui de la machination ou qu'il était au moins au courant de ce piège ?

Ça, c'est évident. Je crois que dans cette affaire, on n'est pas parole contre parole parce qu'il y a quand même des des preuves de cette machination . Il y a des enregistrements que tout le monde a entendus. Je tiens à préciser que ces enregistrements, je les ai faits pour me défendre, pour me protéger. Ce n'était pas pour les utiliser puisque quand j'ai compris que cette vidéo allait être utilisée contre moi par le maire en particulier, je me suis dit que la vie était terminée et j'ai vraiment songé à mettre fin à mes jours. Et à ce moment là, j'ai pris conscience que si je commettait cet acte irréparable, il fallait que je laisse une trace à ma famille. C'est la raison pour laquelle j'ai enregistré. Vous l'avez entendu, ces jours là, même mes enfants étaient menacés, puisqu'on voulait diffuser ces images aux parents des élèves qui se trouvaient dans la même classe que les miens. Donc, c'est d'une grande violence.

Est ce que vous imaginez qu'il puisse être commanditaire de tout ça ?

Ça, je ne peux pas le dire. Je sais ce qu'il m'a fait. Je sais que lorsque mon collègue Sami Kafi Jérôme m'a annoncé qu'il m'avait piégé, je suis tout de suite allé lui en parler, qu'il m'a écouté poliment et qu'il n'a rien fait. Et que quelques jours après cela, lors d'une réunion du conseil de majorité où nous avions eu un petit différend, il m'a pris à part et m'a dit tout cela, tu ne me le referas plus, Tu seras toujours en accord avec moi, sinon je lancerais les images que tu connais.

"J'étais sous une emprise totale"

En six ans, sur le plan professionnel, par quoi avez-vous été empêchés par le chantage que vous avez subi ?

J'étais sous une emprise totale. D'ailleurs, les médecins ont bien analysé le phénomène et m'ont aidé à avancer dans ce domaine. Je ne pouvais jamais exprimer vraiment un point de vue. Bien sûr, quand arrivaient des élections, il fallait absolument que je ne sois pas candidat ou que mes amis ne le soient pas. [Quand vous avez retiré votre candidature aux législatives ? NDLR]. Absolument. Oui, j'étais parti, J'avais démarré ma campagne, j'avais les soutiens de tout le monde et bien évidemment que Gaël Perdriau ne voulait pas que j'ai une chance d'être député. Ensuite, il n'a plus voulu que je sois premier adjoint puisque, comme vous le savez, il avait des ambitions ministérielles. Et la logique veut, quand un maire devient ministre, que son premier adjoint puisse lui succéder. Donc il a prétexté un fait assez futile pour que je sois rétrogradé et, une nouvelle fois, humilié.

Comment est-ce que vous réagissez aux explications de Gaël Perdriau, notamment quand il cite Zola avec la fameuse "vérité en marche" et qu'il se satisfait que sa mise en examen lui ait ouvert l'accès au dossier. Il affirme que l'histoire est toujours bien différente que celle que l'on raconte ?

Ça me révolte. Il dit partout et tout le temps depuis le début "Vous allez voir, cette histoire n'est pas celle qu'on vous raconte. Il y a une autre vérité". Mais qu'il la donne, cette vérité, elle n'existe pas ! La vérité, c'est ce qui a toujours été dit. C'est cette manière dont il m'a fait chanter. Ce sont ces menaces. Il s'accroche. De toutes façons, il veut rester à tout prix sur son siège de maire. Vous vous doutez bien que, s'il y avait une autre histoire, les juges ne l'auraient pas mis en examen. Il ne serait pas resté trois jours en garde à vue. On lui aurait dit "Écoutez, Monsieur Perdriau, effectivement, les éléments que vous m'apporter font que l'affaire est classée pour vous et on en reste là".

"Gaël Perdriau n'a pas intérêt à ce qu'on diffuse l'intégralité des enregistrements parce qu'il y a des horreurs du début à la fin, y compris sur ceux qui le soutiennent encore aujourd'hui"

Quand il dit que finalement, sur sept chefs d'accusation possibles, il n'en reste qu'un ?

Mais c'est terrible, c'est horrible. Il reste quoi ? Il reste le chantage, c'est rien pour lui ? Le chantage ? Ça m'a poussé au suicide ! Il est aussi sous contrôle judiciaire. Ce n'est pas rien. Il a payé une caution de 60.000 euros pour ne pas aller en prison. Donc quand il dit que la justice ne lui reproche rien à ce stade, c'est faux. Il y a la présomption d'innocence. Je suis d'accord avec ça, il faut la respecter. Mais quand il y a des enregistrements, quand il y a des preuves aussi flagrantes ! [il évoque des montages NDLR] -il soupire- Les juges ont a eu l'intégralité et entre nous il n'a pas vraiment intérêt à ce qu'on diffuse l'intégralité parce qu'il y a des horreurs du début à la fin, pas forcément en lien direct avec mon histoire. Il dit des choses horribles, y compris sur d'autres élus qui aujourd'hui continuent à le soutenir.

C'est possible qu'il ait qu'il a une emprise sur d'autres élus stéphanois ?

Je ne le sais pas. Mais quand je vois tous ces collègues qui restent totalement sourds, qui défendent l'indéfendable, je me dis qu'il doit soit leur promettre des choses, soit les menacer. Et j'en appelle à un sursaut de leur part. Il faut qu'ils réagissent particulièrement au prochain conseil municipal du 26 juin où sera votée la destitution ou non de Lionel Boucher. Ce sont des gens que j'ai aidé, qui sont entrés en politique pour un certain nombre, grâce à moi. Je leur demande de se mettre en accord avec leur conscience pour qu'ils puissent se regarder devant une glace.

Vous avez créé un nouveau site internet, en ligne depuis hier, lccii.fr , c'est ça votre nouveau cheval de bataille ?

Je souhaite que les souffrances que j'ai vécues puissent être utiles aux autres. Je sais que dans tous les milieux de pouvoir, il y a des chantages, des machinations comparables à la mienne, que ce soit dans le milieu politique, économique, dans les médias, dans la culture, dans le sport. Je pense qu'il est important de recueillir des témoignages pour envisager peut être des actions communes. Pour solliciter les parlementaires, il faut que la loi évolue. Il faut que la justice soit plus sévère, plus plus rapide. Et donc, à travers cette plateforme, je mène un nouveau combat via ce site lccii.fr .