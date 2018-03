Minute de silence, hommages : les élus de l'Assemblée nationale et du Sénat ont honoré ce mardi la mémoire des victimes des attaques de l'Aude, dont celle du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame.

Avant l'hommage national mercredi, un hommage solennel à Arnaud Beltrame a été rendu à l'Assemblée nationale, ainsi qu'au Sénat. Un moment d'union politique relative, sans LR et FN qui ont marqué leurs divergences et dont Edouard Philippe a pointé la "légèreté".

Une minute de silence avant des questions au Premier ministre

L'Assemblée nationale a commencé par une minute de silence lancée par le président de l'Assemblée François de Rugy (LREM), "à la mémoire des victimes, à la mémoire d'un héros français".

Ensuite, comme cela a été acté en conférence des présidents de l'Assemblée, un représentant de chaque groupe a posé au gouvernement une question en lien avec l'attaque terroriste de Carcassonne et de Trèbes.

Celle de Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) a été particulièrement applaudie : "Monsieur le Premier ministre, opposition nous vous disons que nous sommes certains que vous, vos ministres et tous les services de l'Etat avez, dans cette circonstance, fait tout ce qui était en votre pouvoir du mieux que vous pouviez." "Monsieur le Premier ministre, nous sommes disponibles pour l'union autour de la mémoire de ceux qui sont morts et de l'exemple qu'ils nous donnent. Appelez-nous à un deuil national et nous vous répondrons favorablement", a conclu Jean-Luc Mélenchon.

"Arnaud #Beltrame est un héros de la condition humaine. M. le Premier ministre, nous sommes certains que vous et tous les services de l'Etat avez fait, dans de telles circonstances, du mieux que vous pouviez", l'hommage de @JLMelenchon ovationné par la majorité #DirectAN#QAGpic.twitter.com/IV5rImEqSo — LCP (@LCP) March 27, 2018

Édouard Philippe attaqué par la droite et l'extrême droite

Tranchant par son ton critique de l'exécutif, le patron des députés LR Christian Jacob a rappelé qu'"en trois ans, la France a subi dix attaques terroristes qui ont fait 245 morts", par des "individus qui exècrent l'héritage judéo-chrétien de la France".

"En 3 ans la France a subi 10 attaques terroristes qui ont fait 245 morts. Nous pensons que le temps est venu de prendre de nouvelles décisions", défend Christian Jacob le président de groupe des députés Les Républicains.#QAG#DirectANpic.twitter.com/z4rhQ1Y9d1 — LCP (@LCP) March 27, 2018

Dans une longue intervention, Edouard Philippe a répliqué aux attaques de la droite et l'extrême droite contre la politique antiterroriste de l'exécutif, en épinglant la "légèreté" de ceux qui promettent un "risque zéro". En réponse à Christian Jacob, il a écarté le rétablissement de l'état d'urgence, rappelant le récent "renforcement du droit commun" par la loi antiterroriste adoptée fin 2017, et martelé que "oui, il faut enfermer les terroristes, mais c'est à la justice qu'il appartient de décider". "Caricature!", a-t-on entendu fuser alors à droite, tandis que le patron des LR et la présidente du FN Marine Le Pen manifestaient leur désapprobation.

.@EPhilippePM tacle le Front national et une partie des LR : "Expulser ou enfermer les fichés S ? C'est méconnaître profondément nos outils de renseignement et notre Etat de droit" #Trèbes#Carcassonne#QAG#DirectANpic.twitter.com/InUB8buxRc — LCP (@LCP) March 27, 2018

Alors que la séance des questions au gouvernement reprenait son cours, le député FN Sébastien Chenu a jugé dans les couloirs du Palais Bourbon que les propos du Premier ministre relevaient du "pathétique de répétition" en l'absence de réponses à la hauteur.