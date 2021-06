VIDÉO - Avant le grand débat des départementales en Isère

France Bleu Isère organise ce jeudi soir un grand débat avant le premier tour des élections départementales, ce dimanche 20 juin. Décryptage des forces et des faiblesses de chaque camp avec le politologue grenoblois Olivier Ihl, invité de France Bleu Isère ce jeudi matin.

C'est le grand débat des départementales en Isère : ce jeudi, entre 18h et 19h, France Bleu Isère, en partenariat avec Le Dauphiné Libéré, réunit en direct les chefs de file des principales listes iséroises en lice avant le premier tour des du scrutin qui aura lieu ce dimanche 20 juin (en même temps que les régionales). Il y aura autour de la table le président sortant Jean-Pierre Barbier (LR), Erwann Binet pour le "Printemps isérois" et la gauche, Cendra Motin pour LREM, et Alexis Joly pour le Rassemblement National.

Avant ce grand débat, France Bleu Isère a invité ce matin à 7h45 le politologue grenoblois Olivier Ihl. Il répond aux questions de Nicolas Crozel.

Nicolas Crozel - Évoquons pour commencer Jean-Pierre Barbier, le président sortant (droite). A-t-il des raisons de s'inquiéter? Sa victoire tenait à 3 cantons il y a 6 ans...

Olivier Ihl - C'est vrai ; mais s'inquiéter je ne le pense pas. En revanche attention : aucune élection n'est jouée d'avance. C'est ce qui définit d'ailleurs une élection : l'incertitude ! Ni les sondages, ni je ne sais quelle martingale, ne peuvent servir de substitut : ce sont les électeurs qui, le jour du scrutin, se déplacent dans les bureaux de vote, et ce sont eux qui vont faire le visage du scrutin.

Et quand on dit qu'il n'y a pas de suspense il n'y a pas de participation...

Exactement et c'est une autre variable très importante, la participation.

Les contours de sa majorité sont quand même assez large : ça va de Gérard Dezempte qui était proche de Rassemblement National il y a 3 ans, à Franck Longo, le maire de Fontaine qui est Modem...

Oui on peut y voir une faiblesse et c'est finalement à l'opposition qu'il revient d'appuyer sur cette faille. On peut voir aussi une force, c'est-à-dire sa capacité à rassembler - et on le sait c'est un élément fort dans le décompte des voix. Donc là aussi c'est un état qui résulte des dynamiques électorales que l'on voit à l'oeuvre depuis quelques mois. Je pense pour ma part que c'est plutôt une chance.

Côté gauche en face de lui c'est "Le Printemps isérois" (l'union des gauches) qui semble l'adversaire principal pour la présidence du Département. S'agit-il d'une unité de façade ou d'un vrai projet ?

Il y a un projet, même un programme d'action départementale : il suffit de lire le site de cette mouvance qui imite ce qui s'était passé à Marseille au moment des élections municipales pour s'en rendre compte. En revanche il y a aussi un point faible, c'est évidemment la question du leadership. Qui pour porter ce programme ?

Ça personne ne répond pour l'instant. On sait que si l'on vote pour les candidats de la liste "Pour l'Isère", c'est Jean-Pierre Barbier qui sera président. Si l'on vote pour la liste du "Printemps isérois" on ne sait pas qui présidera le Département.

Tout à fait et c'est un élément important de la participation : pouvoir mettre un visage en face d'un programme.

Et y a-t-il vraiment un plus petit dénominateur commun qui réunit ces Insoumis, ces écologistes et ces socialistes? On sait que la gauche en Isère est morcelée.

Oui l'absence de leadership l'indique : c'est une alliance a minima. En revanche elle est substantielle du point de vue programmatique : lorsque l'on regarde les 38 propositions qui sont énoncées, elles font sens et elles les ont leur cohérence. Reste à savoir si les électeurs sont suffisamment nombreux pour endosser ce programme et permettre d'en faire le ressort d'une élection positive pour ces mouvements ; ça c'est un autre débat.

Et le Rassemblement National dans tout ça? Il est présent partout dans les 29 cantons. Présent partout, gagnant nulle part?

Oui c'est une jolie formule qui dit bien les choses. On retrouve ce que l'on observe depuis des années dans les scrutins, en particulier dans les scrutins départementaux, régionaux et municipaux : la question du plafond de verre. C'est-à-dire avec qui concrètement faire alliance pour pouvoir enclencher une dynamique positive au second tour? C'est toujours le grand défi du Rassemblement National .

Et si Gérard Dezempte avait choisi l'étiquette RN et pas celui de la majorité de droite, ça aurait été le meilleur coup pour le Rassemblement National...

CQFD. Vous comprenez pourquoi il ne l'a pas fait.

Et LREM dans tout ça : la bannière de la majorité présidentielle est présente dans 11 des 29 cantons isérois. Ce n'est pas beaucoup. Ça dit quoi?

Ça dit d'abord que l'exécutif de ce mouvement - je préfère de parler de mouvement plutôt que de parti - a au fond décidé de sauter l'étape des régionales et de se concentrer sur la présidentielle de 2022. On le sait il n'y a pas d'assise locale, très peu d'éléments distinctifs, et un jeux d'alliance à géométrie variable qui permettra sans doute de marquer des premiers jalons pour d'éventuels meilleurs résultats plus tard - je pense à 2028 puisque les prochaines élections départementales auront lieu dans 6 ans et 9 mois.