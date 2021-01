VIDÉO : Benoît Payan alerte sur la situation sanitaire à Marseille

Le maire de Marseille affirme que la situation sanitaire dans la ville est sous tension. Benoit Payan affirme que les eaux usées dans la ville montrent que le virus est 10 fois plus présent qu'il y a 3 semaines. Il s'en prend à la façon dont le gouvernement gère la crise.

La situation sanitaire est sous tension à Marseille et elle semble inquiéter le maire de Marseille qui a décidé de s'adresser aux marseillais dans une vidéo de cinq minutes postée sur la page Facebook de la ville. Dans un ton calme et posé le maire sonne l'alerte et dénonce la gestion du gouvernement. Il n'y va pas par quatre chemins : selon lui, "il faut en finir avec ces demi-mesures qui changent toutes les semaines, sans jamais ne rien résoudre". Il fait la liste des dysfonctionnements. Sur les vaccins, Benoît Payan estime que la ville risque d'en manquer.

Marseille risque de manquer de vaccins, nous avons besoin que le gouvernement nous livre quatre fois plus de doses

Sur l'étendue de l'épidémie à Marseille, le maire donne des chiffres qui ne sont pas très rassurants. Les analyses des eaux usées dans la ville montre qu'il y avait vendredi dernier 10 fois plus de présence du virus qu'il y a 3 semaines. Et puis Benoit Payan répète que le nouveau protocole sanitaire dans les écoles et les cantines est ingérable pour tout le monde. Il rappelle que certains enfants ont terminé de manger à 15 heures la semaine dernière. Le maire estime que les choix du gouvernement sont loin de la réalité du terrain.