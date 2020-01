VIDEO -"ça ne se règle pas dans la rue, dans le blocage mais dans la discussion", Philippe Péruchon LREM 37

Philippe Péruchon est le référent du parti LREM chez nous en Touraine. Il était l'invité de France Bleu Touraine ce mardi matin.

Il faut faire confiance dans la négociation. ça ne se règle pas dans la rue, dans la grève, dans le blocage. ça se règle dans la discussion autour d'une table et aujourd'hui ça reprend et c'est tant mieux. Je pense qu'on est en train d'apprendre un peu à la dure le dialogue social. Après, pour les prochaines réformes, est-ce qu'on sera capable de discuter et d'éviter ces périodes de grève pour aboutir ? C'est ce vers quoi il faut aller. Il faut apprendre à se parler "