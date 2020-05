VIDEO - Ce qu'il faut retenir de l'intervention du maire de Dijon ce mercredi 20 mai

Parler directement aux Dijonnais via une vidéo. L'exercice est devenu hebdomadaire pour le maire François Rebsamen alors que la Côte-d'Or est toujours classée en rouge sur la carte du déconfinement. L'élu estime, à ce propos, qu'il est urgent économiquement et socialement qu'il repasse au vert.

"Si l’on se fie aux indicateurs, nous y sommes!" - François Rebsamen

Le retour dans les écoles dijonnaises

Seulement 1.200 enfants ont repris le chemin de l'école à Dijon. Un chiffre faible que déplore le maire. ll explique que la reprise de l'apprentissage est, à ses yeux, essentielle.

Les parcs et jardins

Seuls le lac Kir, la combe Persil et la combe à la serpent sont ouverts à la promenade. Les parcs et jardins restent fermés à cause du classement de la Côte-d'Or en zone rouge. François Rebsamen dit le regretter et affirme vouloir tout mettre en oeuvre pour obtenir du préfet l’autorisation d’ouverture, au moins du parc de la Colombière, du Jardin de l’Arquebuse ou du Jardin Darcy.

La distribution de masques

Plus d’un demi million de masques ont été donnés aux habitants grâce notamment à l'aide des villes de Nice, Cannes et Bourg-en-Bresse. Ces villes ont reçu cette semaine les masques qu'elles avaient avancés à Dijon.

La piscine olympique

Le maire de Dijon explique que l'ouverture des piscines n’est pas encore autorisée par le gouvernement. Il espère que ce sera le cas prochainement et que l'opération "Dijon plage" pourra être lancée avant la fin du mois de juin, "même si c’est sous une forme plus légère que les années antérieures".

La réouverture du conservatoire de musique

Une polémique est en train de naître autour de la réouverture partielle du conservatoire de musique. Celle-ci ne serait pas autorisée : "une activité de moins de 5% serait compatible avec les dispositions générales encadrant le déconfinement" selon François Rebsamen. Le maire précise que "Le conservatoire, ce sont environ 450 élèves, et qu’environ 45 ont pris des cours. Maintenant si la Direction Régionale des Affaires Culturelles, nous l’impose, nous les renverrons chez eux.!"

Les professeurs ont d'ailleurs reçu ce mercredi un message leur signifiant de ne pas venir faire cours la semaine prochaine.