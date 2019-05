VIDEO - "Ces résultats ne traduisent pas un référendum anti-Macron", Philippe Peruchon, référent LREM en Touraine

Indre-et-Loire, France

En Indre-et-Loire, ce n'est pas la liste du Rassemblement National qui arrive en tête. Avec 20,7% des suffrages, le RN est devancé chez nous par La République en Marche qui recueille près de 23,5% des voix. Le troisième étant comme à l'échelle nationale, Europe-Ecologie les Verts avec plus de 14% des voix.

Si les macronistes sont arrivés en tête en Touraine, Philippe Peruchon n'en oublie pas pour autant les scores élevés du RN dans les territoires ruraux d'Indre-et-Loire.

" L'effet gilet jaune, tout ce qui s'est passé depuis novembre, n' pas disparu. Si on regarde à l'échelle des territoires, il y a encore beaucoup à faire. Pour autant, ces résultats ne traduisent pas un référendum anti-Macron. _Si on prend les voix d'LREM et des verts, on est ici sur une logique européenne_. Le Président a une vraie vision européenne"

Les instances locales de La République en Marche font une sévère mise au point avec Christophe Bouchet

Dès hier soir, Christophe Bouchet, le maire de Tours, se réjouissait du bon score des macronistes dans sa ville. Et rappelle au passage avoir fait campagne pour la liste Renaissance. Sévère mise au point donc de Philippe Peruchon :

_"_Il ne suffit pas de s'afficher, faire campagne c'est mieux. Sauf qu'on a fait campagne sans lui. Dans les toutes prochaines semaines, nous aurons une réponse du parti sur la réalité d'une liste LREM à Tours." Et à la question de savoir s'il y aura un candidat en marche face au maire sortant Christophe Bouchet ? " Oui, il y aura certainement un candidat La République en Marche face aux personnes qui se présenteront. On n'est pas face, on est pour construire."