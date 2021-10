VIDEO - Champagne, emploi et entreprise : Jean-Luc Mélenchon face à Pierre-Emmanuel Taittinger

Ce vendredi, Jean-Luc Mélenchon a rencontré Pierre-Emmanuel Taittinger dans les studios de France Bleu Champagne-Ardenne. Le candidat à l'élection présidentielle de 2022 a parlé champagne, emploi et entreprise avec l'homme d'affaires champenois Pierre-Emmanuel Taittinger.

Jean-Luc Mélenchon était en direct sur France Bleu ce vendredi. Dans les studios de France Bleu Champagne-Ardenne, le candidat de la France Insoumise à l'élection présidentielle de 2022 a débattu avec Pierre-Emmanuel Taittinger, homme d'affaires champenois, qui a repris la maison de champagne qui porte son nom. Tous les deux ont débattu de l'emploi mais aussi du monde de l'entreprise et du patrimoine. Retrouvez l'entretien complet en vidéo.

La culture de l'entreprise (du personnel politique) est totalement nulle

Sur la question du monde de l'entreprise, l'homme d'affaires champenois a dénoncé l'absence de connaissance du personnel politique français. "Je crois que les candidats, les hommes politiques n'ont souvent pas beaucoup le temps de fréquenter l'entreprise et ce n'est pas de leur faute. Ils ont bien d'autres tâches. C'est pour cela qu'il est important que l'on se rencontre", a expliqué Pierre-Emmanuel Taittinger. "Je crois beaucoup à l'entreprise et c'est un sujet que monsieur Mélenchon aborde souvent".

"Le monde politique français et je sais que Jean-Luc Mélenchon ne me contredira pas, est dirigé par une technostructure", a dénoncé l'homme d'affaires. D'une façon générale, qu'il soit de gauche ou de droite, il ne connait pas l'entreprise. Et ce sont des gens qui prennent le pouvoir à la sortie de l'école, à l'âge de 30 ans. Ils se retrouvent dans tous les cabinets ministériels, sont souvent dotés d'une belle intelligence, mais leur culture de l'entreprise est totalement nulle, a-t-il fustigé. C'est un des gros freins à la compréhension de l'emploi de l'entreprise".

Cela vous montre le degré d'absurdité dont les technocrates qui n'ont jamais vu une grappe de raisin de leur vie peuvent faire preuve

"Pour moi, l'essentiel par rapport à ce que vous appelez le monde de l'entreprise, c'est de faire en sorte que des gens hautement qualifiés, bien payés, aillent au travail, a répondu la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon en a profité pour dénoncer la déconnexion de ceux qu'ils nomment les "technocrates" et de prendre l'exemple de la production de champagne. "Ces illuminés considèrent que faire du champagne, ça peut se faire partout. Non, ça ne se fait que sur certaines terres, avec certaines normes, certaines quantité d'eau d'arrosage. Et eux, ils disent 'Ah bah non !'. "

Et le député LFI de rajouter : "Vous savez comme moi que ça vous pend au nez dans les dix années qui viennent : il va falloir que toutes les caractéristiques qui contribuent à faire ce vin là, et pas n'importe quel autre, vont être levées par la Commission européenne qui ne connait absolument rien au champagne. De même qu'elle ne connaissait rien au vin rosé puisqu'elle prétendait qu'on allait en faire en mélangeant du blanc et du rouge. C'est une chose qui vous montre le degré d'absurdité dont des technocrates qui n'ont jamais vu une grappe de raisin de leur vie peuvent faire preuve", a conclu Jean-Luc Mélenchon, qui sera en meeting à Reims dimanche 17 octobre.