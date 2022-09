VIDÉO - Chantage à la vidéo intime : Gaël Perdriau peut-il être destitué en conseil des ministres ?

Alors que le maire LR de Saint-Étienne est pressé par les groupes d'opposition municipale à la démission, Gaël Perdriau l'a exclu avant le conseil municipal du 26 septembre. Durant cette réunion publique houleuse, il a rappelé les principes la présomption d'innocence et le travail en cours de la justice dans l'affaire du chantage présumé à la vidéo intime visant Gilles Artigues, ex-premier adjoint.

Pourtant une disposition prévoit la révocation d'un maire dans une commune, quand une situation locale l'exige ou quand il y a défaillance, une révocation qui pourrait être proposée par la Première ministre en conseil des ministres.

L'opposition municipale en appelle à Élisabeth Borne pour révoquer Gaël Perdriau

Lundi 26 septembre, le groupe Saint-Étienne Demain et le groupe Communiste ont déposé un vœu pour qu'Élisabeth Borne révoque Gaël Perdriau de ses fonctions. "Le conseil des ministres peut décider qu'un maire n'a plus l'autorité morale pour pouvoir présider aux destinées d'une commune. C'est pour cela que nous nous adressons à Mme Élisabeth Borne, Première ministre, en lui rappelant les faits et en lui demandant d'intervenir."

"Madame la Première ministre, depuis le 26 août dernier, la ville de Saint-Étienne voit son fonctionnement profondément bouleversé par les faits révélés par Mediapart, mettant notamment en cause le maire, l'adjoint au maire en charge de l'éducation et le directeur de cabinet, dont la principale victime serait l'ex-premier adjoint, piégé par une vidéo filmée à son insu. Des fonds publics, sous forme de subventions municipales à des associations, auraient permis de rémunérer les auteurs du piège. Une information judiciaire a été ouverte en date du vendredi 2 septembre au motif d'atteinte à la vie privée, de chantage aggravé, de soustraction de bien public par une personne chargée d'une fonction publique, d'abus de confiance et de recel de ces infractions. Par la suite, le 5 septembre, la police judiciaire a mené des perquisitions en mairie ainsi qu'au domicile de la plupart des protagonistes.

Les enregistrements diffusés par Mediapart le 12 septembre ont mis au jour que le maire et son directeur de cabinet ont directement menacé le premier adjoint de divulguer la vidéo qui le compromettait. (...) Dans ces conditions, seul un retrait des personnes mises en causes serait de nature à retrouver un fonctionnement serein et apaisé de la ville de Saint-Étienne. Le Code général des collectivités territoriales, dans son article L2122-16, prévoit que 'Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.' La jurisprudence montre que cela peut intervenir lorsque celui-ci est privée d'une autorité morale nécessaire à ses fonctions. (...)"

"Révoquer un maire, c'est rarissime, ça passe en conseil des ministres, dans des cas extrêmement précis." - Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes publics

Révoquer un maire en conseil des ministres, une décision rarissime selon Gabriel Attal

Invité de l'émission "C à vous", mardi 27 septembre sur France 5, Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes publics, a été interrogé sur cette affaire politique stéphanoise et sur une éventuelle révocation de Gaël Perdriau.

"Je trouve cette affaire absolument ignoble"

"Il y a des accusations et puis il y a un certain nombre d'éléments qui ont été communiqués par les médias qui sont assez édifiants. J'ai entendu dire le maire de Saint-Étienne qu'il n'était pas au courant et quelques semaines après, on entend un enregistrement où il menace son ex-premier adjoint, monsieur Artigues, avec des propos... En le menaçant d'impact sur ses enfants... Je trouve cette affaire absolument ignoble, c'est même au-delà de ce que l'on peut imaginer."

"Révoquer un maire, c'est rarissime, ça passe en conseil des ministres, dans des cas extrêmement précis. Par exemple, quand pendant un ou deux ans vous n'avez plus aucun acte pris en mairie, pas de budget, c'est pour ce genre de carence-là. Là, il y a quand même une enquête, même si encore une fois il y a un certain nombre d'éléments qui semblent assez édifiants... Encore une fois, je n'engage pas le gouvernement quand je m'exprime, mais ça me semble compliqué de prendre une décision dans le cas d'espèce. On voit bien les réactions que ça suscite. Moi je comprends parfaitement le habitants de Saint-Étienne qui ont honte de ça."