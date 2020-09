VIDÉO - Christophe Ferrari : "je serai l'animateur de la majorité pour les six ans qui viennent"

Le président de Grenoble Alpes Métropole doit ce vendredi soir, 11 septembre, retrouver la gauche métropolitaine lors d'une réunion à Vizille. Une gauche fracturée depuis l'élection fratricide entre Ferrari et Mongaburu, le 17 juillet dernier.

Depuis le 17 juillet, la gauche a explosé. Vous tentez ce soir de recoller les morceaux, quel est l'objet exact de cette réunion ?

C'est une proposition faite par Yann Mongaburu, le groupe écologiste et le groupe communiste. Pour prendre un temps, poser des sujets de confiance, collective. J'ai répondu positivement immédiatement. C'est un moment où on doit se dire, en franchise, les choses. Pour essayer de bâtir cette majorité de gauche, écologiste, que je souhaite et dont j'ai été l'animateur pendant six ans.

Facile d'enterrer la hache de guerre alors que tout l'été, Éric Piolle et Yann Mongaburu ont appelé à votre démission ?

C'est une question qu'il faut leur poser. Moi je n'ai eu aucun propos qui soit blessant vis à vis des uns ou des autres. J'aurais pu avoir intérêt à ça, vu les qualificatifs qui ont été utilisés sur ma personne...

...On vous a comparé à Charles Millon* ?

Oui. Mais il faut dépasser ça. Parce que l'intérêt du territoire est supérieur à tout autre intérêt. L'intérêt des populations, du monde économique. J'y vais avec cet état d'esprit. J'espère qu'il est partagé. Tout blocage de l'institution est dangereux.

Votre démission fait-elle partie des solutions ?

Moi je suis élu. J'entends et je lis que je suis élu démocratiquement. Il y a eu un recours qui a été débouté. Certains parlent d'illégitimité, mais à eux de faire un progrès ce soir sur ce sujet. Je serai cet animateur de majorité pour les six ans qui viennent.

Le préfet a déféré les nominations de vos délégués, la Métropole est bloquée aujourd'hui ?

Elle n'est pas bloquée, le budget a été voté. Le déféré du préfet est logique. Mais moi j'avais besoin que pendant la séquence, j'ai des délégués politiques, pour discuter avec les élus, au contact des maires et du territoire. C'était une période transitoire.

MEDEF, CPME, font un communiqué pour vous demander de prendre vos responsabilités. Que leur répondez-vous ?

Ils ont raison. Le blocage est dangereux. Ceux qui continuent de bloquer le fonctionnement. 40 avenants à des gros marchés sont en attente, et il faut la commission d'appel d'offres pour les mener. Il faut que le conseil du 18 se tienne. J'ai besoin de cet exécutif pour se mettre au travail. Le temps n'est pas à la polémique.

* : élu en 98 à la région avec les voix de l'extrême-droite.

à lire aussi Christophe Ferrari tient bon à la tête de la Métropole, malgré les assauts répétés des écologistes

à lire aussi Christophe Ferrari reste le président de la métropole grenobloise mais sa majorité vole en éclat