VIDEO - Coralie Ghirardi, candidate LFI - NUPES sur la 2e circonscription du Gard "pas une politicienne"

Coralie Ghirardi, candidate LFI - NUPES sur la 2e circonscription du Gard pour les prochaines élections législatives, a fait son 7h45 ce vendredi matin sur France Bleu Gard Lozère. La deuxième circonscription du Gard couvre les cantons d'Aigues-Mortes, de Beaucaire, Marguerittes, Nîmes-2, Rhôny-Vidourle, Saint-Gilles, et Vauvert. Ce vendredi, elle a notamment réagi sur la polémique liée au burkini, mais aussi sur ses ambitions, son programme, en particulier sur les salaires et la santé.

"Nous portons la volonté d'augmenter les salaires, et des salaires cotisés" Coralie Ghirardi, au micro France Bleu Gard Lozère

Cette semaine, le député sortant, le RN Nicolas Meizonnet a écrit au maire du Grau-du-Roi pour lui demander d'interdire le port du burkini sur les plages. "Les communes ont leurs prérogatives. Aux élus de rester à leur place, réagit Coralie Ghirardi sur France Bleu Gard Lozère. Je n'ai pas l'intention de commander sur les tenues dans les piscines ou sur les plages (...). Faut-il une loi ? Il ne vous aura pas échappé que j'ai quelques formes, et qu'il m'est un peu désagréable d'aller afficher mes formes sur les plages. Est-ce que demain je vais me trouver privée d'aller sur les plages du Grau-du-Roi parce que j'aime bien mettre mon petit legging et mon tee-shirt long pour aller à la plage ? Le débat public peut être mené, mais je vous donne pas position en tant que femme".

Son suppléant est Nicolas Segreto, 38 ans, guide touristique.

Les candidats sur la deuxième circonscription du Gard

Coralie Ghirardi (Nupes - La France Insoumise)

Yvan Lachaud (Horizons)

Geneviève Bourrely (Debout la France)

Stéphane Manson (Lutte Ouvrière)

Frédéric Touzellier (Les Républicains)

Julien Voiron (Parti pirate)

Nicolas Meizonnet (Rassemblement national, député sortant)

Zakaria Moukite (Mouvement des écologistes libres)

Anthony Leroy (Reconquête!)

Pierre-Jean Sevilla