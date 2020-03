VIDÉO - Coronavirus : la sénatrice mayennaise Elisabeth Doineau redoute l'abstention aux municipales

"Les municipales à l'heure où nous parlons sont parfaitement maintenues. Evidemment il faut qu'on puisse évaluer la situation à chaque fois mais il n'y a franchement pas de raison d'annuler ces élections municipales" a déclaré Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, mercredi sur France Inter, en pleine crise du coronavirus. Pas d'annulation du scrutin mais un probable impact souligne pour sa part la sénatrice UDI de la Mayenne, Elisabeth Doineau.

La parlementaire et vice-présidente du Département, invitée de la chaîne Public Sénat, redoute un taux d'abstention assez important en particulier chez les personnes âgées : "je crains qu'il y ait un certain nombre de personnes qui ne se déplacent pas et notamment les personnes âgées. Elles sont plus en risque. C'est un public qui a toujours voté avec assiduité. C'est difficile de reporter ces élections, il faut d'abord prendre toutes les précautions nécessaires".