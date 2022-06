VIDEO - Débat Législatives, 4e circonscription du Gard : Pierre Meurin (RN) face à Arnaud Bord (NUPES)

A cinq jours du second tour des élections législatives, FB Gard Lozère a reçu ce mardi matin en débat les deux candidats qualifiés sur la quatrième circonscription du Gard : Pierre Meurin (RN) et Arnaud Bord (NUPES).

Il y a donc un duel Rassemblement National/NUPES pour la quatrième circonscription du Gard ce dimanche 19 juin 2022. Le candidat RN Pierre Meurin, avec 30,56% des suffrages, est arrivé en tête du premier tour. Il se retrouve au second tour face à Arnaud Bord (le premier secrétaire fédéral PS du Gard), qui a pour sa part rassemblé 26,58% des voix. Ils étaient treize candidats sur cette circonscription qui a connu une abstention de 51,61% (1 point de plus qu'en 2017). Philippe Ribot, le candidat de la majorité présidentielle-Ensemble, maire de Saint-Privat-des-Vieux et président des maires du Gard, est éliminé avec 21,58% des voix.

France Bleu Gard Lozère a reçu ce mardi matin les deux candidats qualifiés, Pierre Meurin (RN) et Arnaud Bord (NUPES), pour un débat en direct entre 7h30 et 8h. Débat arbitré par Jérôme Plaidi.

Vous pouvez également retrouver le débat sur la cinquième circonscription du Gard, réalisé lundi, entre Michel Sala de la NUPES et Jean-Marie Launay du RN.