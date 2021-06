VIDEO - Départementales dans les Landes : débat Couleurs Landes / RN / LFI

France Bleu Gascogne et Sud Ouest organisent deux débats opposant les candidats aux élections départementales dans les Landes. Le second, ce mercredi, oppose Mathieu Ara, de Couleurs Landes à Bertrand Lataillade, porte-parole des candidats LFI et à Michel Dufay, chef de file des candidats RN.

Alors que le premier tour des élections départementales est prévu ce dimanche 20 juin, France Bleu Gascogne et le journal Sud Ouest organisent deux débats réunissant les candidats. Le second, ce mercredi 16 juin, a opposé Mathieu Ara, chef de file des candidats de Couleurs Landes, soutenus par La République en Marche et le Modem à Bertrand Lataillade, porte-parole des candidats La France insoumise et à Michel Dufay, chef de file des candidats Rassemblement national. Pendant 50 minutes, ils ont pu évoquer leurs propositions concernant la dépendance, la vieillesse, le social, la ruralité mais aussi la question de la vitesse sur les routes départementales (retour aux 90 km/h ou maintien à 80 km/h).

Regardez l'intégralité du débat

Ce mardi, un premier débat avait opposé trois autres candidats :