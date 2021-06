VIDEO - Départementales dans les Landes : regardez le débat du second tour entre X. Fortinon et M. Ara

Xavier Fortinon, le président socialiste sortant du conseil départemental des Landes et son opposant Mathieu Ara ont participé à un débat à l'invitation de France Bleu Gascogne et Sud Ouest, à quatre jours du second tour des élections départementales.

France Bleu Gascogne et Sud Ouest ont organisé le débat du second tour des élections départementales dans les Landes, entre Xavier Fortinon et Mathieu Ara ce mercredi 23 juin. Xavier Fortinon, président socialiste sortant, est en position de force pour le second tour. Ses candidats d'union de la gauche (PS et PCF notamment) sont arrivés en tête dans 12 cantons sur 15 lors du second tour, dimanche. Mathieu Ara, chef de file des candidats Couleurs Landes, représente une partie de l'opposition départementale. Ses candidats, de droite et du centre, soutenus par LREM et le Modem, sont présents dans 13 cantons sur les 14 dans lesquels va se jouer le second tour.

Les candidats ont débattu de leur programme : écologie, cantines dans les collèges, places en Ehpad, RSA et vitesse sur les routes départementales notamment.

Regardez l'intégralité du débat