VIDÉO - Départementales en Béarn : le débat Lasserre/Maza sur France Bleu Béarn Bigorre

France Bleu Béarn Bigorre et le journal Sud-Ouest organisent un débat ce mercredi entre la majorité sortante de centre droit de Jean-Jacques Lasserre, le président actuel, et la socialiste Stéphanie Maza.

Jean-Jacques Lasserre et Stéphanie Maza dans le studio de France Bleu Béarn Bigorre ce mercredi matin

France Bleu Béarn Bigorre et le journal Sud-Ouest organisent un débat à quatre jours du premier tour des élections départementales. Face à face, le président sortant "Force 64" et candidat à sa succession Jean-Jacques Lasserre, et la candidate socialiste Stéphanie Maza, vice-présidente du groupe de la gauche au Parlement de Navarre à Pau.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pendant une demi-heure, les candidats ont échangé sur leurs programmes, et sur le positionnement politique de leurs formations. Dans les Pyrénées-Atlantiques, il s'agit de renouveler les conseillers départementaux issus des différents cantons dans chaque département. En Béarn, 116 binômes de candidats se présentent dans les 15 cantons béarnais. Le Parti communiste est présent dans deux-tiers des cantons. Le Rassemblement national dans chaque canton. Il y a jusqu'à sept candidatures différentes dans le canton de Pau-1.

Ce débat est diffusé en audio ce mercredi 16 juin sur l'antenne de France Bleu Béarn Bigorre et en vidéo sur francebleu.fr.