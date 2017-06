VIDEO - Dordogne : quelles sont les priorités des nouveaux députés ?

Les quatre nouveaux députés de Dordogne étaient ce lundi matin les invités de France Bleu Périgord, au lendemain de leur élection. Ils semblent bien décider à se mettre au travail rapidement et ont pu expliquer quels seraient leurs dossiers prioritaires.

L'emploi des jeunes, priorité de Philippe Chassaing

Élu avec plus de 52% des voix dimanche soir dans la première circonscription, Philippe Chassaing, qui se définit comme un social-démocrate, veut "rétablir la confiance entre les citoyens et les politiques." L'ancien professeur de sciences économiques et sociales se dit intéressé par les commissions de lois tournées vers l'économie , l'enseignement ou la santé. Parmi ses priorités, on trouve l'emploi des jeunes. "J'ai été professeur et j'ai vu combien il était compliqué parfois pour certains jeunes de rentrer sur le marché du travail. On ne peut pas construire sa vie en étant toujours outsider."

Michel Delpon veut parler d'agriculture

Michel Delpon a été le mieux élu des députés de La République en Marche en Dordogne avec 66% des suffrages face à Robert Dubois. Le consultant en vins aurait même espéré faire un peu mieux "si Gaëlle Blanc-Lajonie avait été plus républicaine en appelant à voter pour moi". Michel Delpon assure qu'il sera député à 100% et qu'il va prendre du recul par rapport à sa profession. Il dit avoir envie de siéger dans une commission économique où il pourrait parler des problèmes de l'agriculture. "J'aimerais participer aux états généraux de l'alimentation pour rétablir les équilibres entre la production, transformateurs et la grande distribution."

Jean-Pierre Cubertafon veut défendre les artisans et les petits commerçants

Jean-Pierre Cubertafon a réalisé l'exploit d'éliminer Colette Langlade, la députée PS sortante du Nontronnais. Le maire de Lanouaille a prévu de démissionner de ses mandats pour se consacrer à temps plein à sa nouvelle tâche. Il se rendra en début de semaine à l'assemblée nationale. "Je veux m'occuper des commerçants et des artisans. J'ai trouvé le monde économique en complet désarroi. Je veux m'adresser aux entreprises de petite taille. Il faut prendre des mesures rapides pour les aider. Je pense au régimes des indépendants qui cause des problèmes."

L’hôpital de Sarlat, la priorité de Jacqueline Dubois

Jacqueline Dubois devient la première femme élue dans la quatrième circonscription. "Je vais essayer de porter celà avec honneur. Je suis intimidée un peu. J'aime la montagne et j'ai l'impression d'être arrivée au camp de base et qu'il reste l'Everest à grimper, mais je ne serai pas seule." La députée veut elle aussi, "réconcilier le citoyen avec le politique." L'enseignante à la retraite explique se sentir plus "experte" dans le domaine de l'éducation mais aussi le handicap et le vieillissement de la population. "Il y a une urgence locale que je veux éclaircir c'est la maternité de Sarlat. Il y a une injonction administrative. J'espère qu'on pourra la repousser le temps de faire les travaux demandés. Je veux rencontrer la direction de l'hôpital et je ferai appel si nécessaire à notre ministre de la santé."