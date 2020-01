VIDÉO - "Edouard Philippe est venu faire un peu le malin sur un plateau télé" dit Manuel Bompard

Toulouse, France

L'idée est signée Manuel Bompard. Le député européen de La France Insoumise a proposé aux députés LREM de Haute-Garonne de débattre sur la réforme des retraites. France Bleu Occitanie l'a pris au mot en voulant organiser un débat ce lundi matin. Malheureusement, tous les députés de la majorité du département que nous avons sollicités ont décliné l'invitation.

"Je me dis que la réforme doit être tellement difficile à défendre que personne ne souhaite venir sur un plateau" — Manuel Bompard

Un boulevard pour Manuel Bompard qui aurait malgré tout préféré débattre : " Ce débat est utile pour les citoyens en ce moment, je regrette qu'on ne puisse pas l'avoir aujourd'hui".

Edouard Philippe, sur France 2 hier soir, a réaffirmé sa détermination à réformer les retraites et revenir à l'équilibre financier. Une position qui n'étonne pas le toulousain Manuel Bompard : "Peu de gouvernement dit au début ou au milieu d'une mobilisation qu'il va reculer à la fin et donc c'est normal qu'il fasse [Edouard Philippe] un peu le malin comme hier sur un plateau de télévision mais la question est toujours sur la table et l'ampleur de la mobilisation de ces prochains jours va déterminer l'issue de ce conflit".

"L'ampleur de la mobilisation dans les prochains jours va déterminer l'ampleur de ce conflit" — Manuel Bompard

La France Insoumise, à l'image de la CGT, réclame le retrait total de la réforme des retraites : "On peut partir du système existant, en identifier les points faibles et faire en sorte qu'on améliore ces points faibles mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on détruise ce système des retraites".

De nouvelles journées d'actions sont prévues les 14, 15 et 16 janvier prochains.