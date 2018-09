Bordeaux, France

Le plan de lutte contre la pauvreté

Même si les concepts n'ont pas grand-chose à voir, Edwige Diaz reproche à Emmanuel Macron de s'être inspiré pour son Revenu Universel d'Activité du revenu de base proposé par Benoît Hamon pendant la campagne de la Présidentielle 2017. Et elle compare la somme en jeu dans ce plan avec le coût de l'aide aux mineurs non accompagnés qui arrivent en France à l'occasion de la crise migratoire.

Un laboratoire de l'union des droites

Edwige Diaz estime qu'il faut casser le mur de la honte entre la droite traditionnelle et l'extrême-droite. Elle a lancé en mars dernier un collectif dans le Blayais baptisé "Pour la France" et composé d'élus locaux provenant des Républicains, de Debout la France et du Rassemblement National.

Dans le vignoble, promouvoir des produits phytosanitaires sains

Edwige Diaz estime qu'il ne doit pas y avoir d'opposition entre agriculture et écologique. Elle dénonce le pouvoir des firmes de l'industrie chimique "qui piège" les agriculteurs et une Europe qui veut interdire des éléments naturels comme le cuivre.