VIDÉO - Elections départementales dans la Vienne : le débat du premier tour avec France Bleu Poitou

Trois quarts d'heure de débat pour se faire une opinion ou pour en savoir plus sur les programmes des uns et des autres. France Bleu Poitou et le 7 vous proposent un débat ce mercredi soir avec des candidats aux départementales qui vont représenter les principales formations et partis politiques de la Vienne au premier tour ce dimanche 20 juin 2021.

Parmi les sujets évoqués par nos cinq invités : l'aménagement de la RN147 Poitiers-Limoges, l'aéroport de Poitiers, l'action sociale du département, le tourisme, l'économie et l'environnement.

Nos invités :

Le socialiste Mathias Aggoun,

Virginia Bayoux du collectif "La Vienne en transition",

Sacha Houlié pour La République en Marche,

Marion Latus pour le Rassemblement national,

Alain Pichon pour la majorité départementale de la droite et du centre.

Regarder le débat :