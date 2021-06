France Bleu Poitou et le 7 vous proposent ce mercredi 23 juin un débat des candidats aux départementales avant le second tour des élections ce dimanche.

VIDÉO - Elections départementales dans la Vienne : le débat du second tour avec France Bleu Poitou

Le débat du second tour des élections départementales dans la Vienne.

France Bleu Poitou et le 7 vous ont proposé un débat ce mercredi soir avec des candidats aux départementales présents au second tour ce dimanche 27 juin 2021. Parmi les sujets évoqués par nos quatre invités : l'aménagement des routes, l'action sociale du département, l'après-Covid, etc.

Nos invités :

Anthony Brottier, LREM

Florence Harris, Vienne en transition

Elodie Rivet, Divers gauche

Alain Pichon, majorité départementale de la droite et du centre

Regarder le débat :

Les résultats du premier tour des élections départementales dans la Vienne