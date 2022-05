VIDEO - Elections législatives 2022 : regardez le débat de la 2e circonscription du Cher

A l'occasion des élections législatives, France Bleu Berry et France 3 Centre-Val de Loire s'allient pour vous propose des débats entre les candidats d'ici le 1er tour du scrutin. Ce mercredi 18 mai, une partie des candidats dans la 2e circonscription du Cher étaient réunis pour débattre.

Alors que le premier tour des élections législatives 2022 aura lieu le 12 juin, France Bleu et France 3 s'allient pour vous faire vivre la campagne au plus près des circonscriptions. Ce mercredi le débat était consacré à la 2e circonscription du Cher pour débattre des enjeux du scrutin dans ce territoire où Bourges et Vierzon concentrent une grande part de la population.

Le débat est animé par Michel Benoît, journaliste à France Bleu Berry et , journaliste à France 3 Centre-Val de Loire et va porter sur le pouvoir d'achat, l'emploi et l'agriculture.

Les candidats présents :

Adrien Baert (LR)

Nadia Essayan (Renaissance)

Mathilde Patte Suchetet (Reconquête)

Nicolas Sansu (Nupes)

*Trois autres candidats se sont déclarés sur cette 2e circonscription du Cher : Emma Debeugny (Parti animaliste), Christine Poly (RN) et Régis Robin (LO).

Regardez le débat en vidéo

Carte - Qui sont les candidats dans votre circonscription