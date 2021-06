DIRECT VIDÉO - Élections régionales en Nouvelle-Aquitaine : suivez le débat des candidats

Quelques heures après la parution d'un sondage donnant la candidate du Rassemblement national en tête du premier tour des élections régionales en Nouvelle-Aquitaine, le débat des huit têtes de liste de la région se tient ce mercredi 9 juin 2021, organisé par France 3, en partenariat avec France Bleu. Alain Rousset, le socialiste sortant, Edwige Diaz (RN), Clémence Guetté (La France Insoumise, NPA), Nicolas Florian (Les Républicains), Guillaume Perchet (Lutte ouvrière) et Nicolas Thierry (EELV, Génération.s) s'expriment sur les différents thèmes et enjeux de cette campagne électorale (suites de la crise sanitaire, relance économique, environnement, mobilité et transports, ruralité, etc.).

Le débat est présenté par Jérôme Vilain, France 3 Nouvelle-Aquitaine et Vincent Hulin, France Bleu Poitou, dans les locaux de l'ancien Conseil régional de Poitiers.

Le débat est à suivre ici à partir de 21h10 :

Les têtes de liste invitées :

Geneviève Darrieussecq (La République en Marche, MoDem et UDI)

Edwige Diaz (Rassemblement National)

Clémence Guetté (La France Insoumise, NPA)

Nicolas Florian (Les Républicains)

Guillaume Perchet (Lutte Ouvrière)

Eddie Puyjalon (Le Mouvement de la Ruralité - Résistons !)

Alain Rousset (Parti Socialiste, PCF et PRG)

Nicolas Thierry (Europe Écologie Les Verts, Génération.s)