VIDÉO - Régionales : la candidate PS EELV Mélanie Boulanger veut en finir avec les déserts médicaux

A deux semaines du premier tour des élections régionales, la candidate PS-EELV Mélandie Boulanger était l'invitée de France Bleu ce lundi matin à 8h15. Un entretien à réécouter ou à revoir en vidéo.

La santé

En cette période d'épidémie de Covid-19, l'un des axes majeurs de la campagne de Mélanie Boulanger concerne la santé. En première ligne, les déserts médicaux, particulièrement nombreux en Normandie. Pour lutter contre ce phénomène, la candidate souhaite salarier des médecins pour les accompagner pendant leur installation dans des zones en pénurie de professionnels. Elle souhaite construire davantage de maisons de santé. "La région Normandie ne donne pas envie à ceux qui se forment ici d'y rester", confie Mélanie Boulanger.

Les transports

Encore trop de retards sur les rails entre Paris et la Normandie, selon Mélanie Boulanger, même si elle reconnaît une légère amélioration de l'arrivée de nouvelles rames. "Mais il faut savoir aussi que sur les 30 rames livrées, 11 étaient en panne la semaine dernière", regrette la candidate. Plusieurs idées sont alors avancées pour améliorer les transports : lutter contre les guichets fermés, contre les arrêts supprimés et investir sur des petites lignes à relancer.

L'écologie

La candidate de l'alliance du Parti socialiste et d'Europe Ecologie les Verts se heurte à un vrai désaccord dans le domaine de l'écologie avec les communistes. Loin de vouloir plus de nucléaire, Mélanie Boulanger compte plutôt investir dans l'éolien, le solaire, la géothermie et la méthanisation. "On n'a pas réussi à s'entendre jusqu'à maintenant, mais on avait acté cette différence", répond la candidate.

Les autres candidats aux élections régionales en Normandie sont :

Hervé Morin, le président sortant (centriste)

Nicolas Bay (Rassemblement national)

Laurent Bonnaterre (Sans étiquette, mais investi par la majorité présidentielle)

Stéphanie Kerbarh (députée LREM, non investie par son parti)

Sébastien Jumel (PCF, LFI)

Pascal Le Manach (Lutte ouvrière)