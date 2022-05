VIDÉO - Emmanuel Macron appelle le nouveau gouvernement à bâtir une "action nouvelle sur le fond et la forme"

Premier Conseil des ministres pour Élisabeth Borne et son gouvernement ce lundi sous la présidence d'Emmanuel Macron qui a appelé les ministres à s'engager dans une "action nouvelle sur le fond et la forme".

Emmanuel Macron a présidé ce lundi le premier Conseil des ministres de son second quinquennat et appelé Élisabeth Borne et ses ministres à s'engager dans une "action nouvelle sur le fond et la forme", à "l'aune de défis nouveaux". "Le gouvernement que vous constituez est avant toute chose (...) un gouvernement pour agir", a lancé le chef de l'État en préambule, pointant "un contexte inédit" avec la crise du Covid-19, "dont nous sortons à peine si tant est qu'elle soit totalement terminée", la guerre en Ukraine et des "défis inédits" pour la société française.

Nommés vendredi, les ministres sont arrivés à l'Élysée peu avant 10h. Parmi eux, Damien Abad, nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées et principale prise LR de la macronie, dans la tourmente depuis les accusations de viol portées par deux femmes contre lui samedi dans Mediapart.

L'équipe d'Élisabeth Borne fait son entrée sur scène à moins de trois semaines des législatives des 12 et 19 juin. Son sort est donc suspendu à l'issue du scrutin qui définira la nouvelle majorité. La moitié des membres du gouvernement - soit 14 sur 28 - sont en outre directement en lice et devront quitter le gouvernement s'ils sont battus, en vertu d'une consigne édictée par Emmanuel Macron, comme en 2017.

Période de réserve électorale oblige, les membres du gouvernement sont en outre contraints, depuis ce lundi, à une grande parcimonie dans leurs prises de parole.