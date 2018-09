Paris, France

"Je suis en recherche d'emploi et vous ne faites rien pour nous". La phrase a fait tiquer le président de la République. Emmanuel Macron, alors qu'il était à la rencontre des visiteurs du palais de l'Élysée - ouvert au public à l'occasion des Journées du patrimoine - a répondu à un jeune chômeur de 25 ans qui l'interpellait.

"Je ne peux pas m'occuper de chacun, mais je donne des solutions pour que chacun puisse en trouver" a répliqué le chef de l'État demandant au jeune homme, inscrit à Pôle emploi. "Oui", a t-il répondu, expliquant qu'il avait beau "envoyer des CV et des lettres de motivation, ça ne fait rien".

VIDÉO - Macron à un jeune chômeur qui peine à obtenir un travail : "Je traverse la rue je vous en trouve" #JEP2018pic.twitter.com/clfFlBuL52 — Arthur Berdah (@arthurberdah) September 16, 2018

"Si vous êtes prêt et motivé..."

"À la base je suis (du secteur) horticole. J'ai envoyé partout dans les mairies, mais ils ne prennent pas" explique le jeune homme à Emmanuel Macron qui lui a suggéré de chercher dans... "l'hôtellerie et la restauration ou le bâtiment"."Mais si vous êtes prêt et motivé... Dans l'hôtellerie et la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Il y a des métiers qui nécessitent des compétences particulières, on forme, c'est pour ça qu'on investit. Après, il y a des tas de métiers où il faut y aller. Honnêtement, hôtels, cafés, restaurants, je traverse la rue, je vous en trouve ! Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avec les contraintes du métier."

Le jeune homme a beau expliquer qu'il n'a aucun problème avec les contraintes, mais qu'il n'est jamais rappelé lorsqu'il dépose des CV, le chef de l'État poursuit : "Vous allez à Montparnasse, vous faites la rue avec tous les cafés et les restaurants... Franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment. Allez-y !". C'est ainsi que l'échange s'est achevé.