VIDEO - Emmanuel Macron : "La démocratie, ce n'est pas la rue"

Dans une interview accordée ce mardi en marge de son premier discours à l'ONU, le président de la République a affirmé qu'il ne comptait pas céder à la pression de la rue, à la veille d'une journée de mobilisation contre la réforme du droit du travail.

"Je crois dans la démocratie, mais la démocratie ce n'est pas la rue" : ce mardi à la télévision américaine, Emmanuel Macron a défendu fermement les réformes de son gouvernement. Dans une interview accordée à la chaîne d'information CNN, le président de la République a indiqué qu'il ne comptait pas céder à la pression de la rue.

"Si je respecte ceux qui manifestent, je respecte aussi les électeurs français, et ils ont voté pour le changement", a déclaré le chef de l'Etat, à la veille d'une journée de mobilisation contre les ordonnances de réforme du droit du travail, dont la signature est prévue vendredi, et alors qu'une autre journée de contestation est prévue samedi 23, à l'appel de la France Insoumise.

VIDEO | L'interview intégrale d'Emmanuel Macron (en Anglais)

L'international et les médias également évoqués

"Je pense qu'il est important de réaliser ce que vous avez annoncé", a maintenu Emmanuel Macron, qui assure avoir "expliqué ces réformes, j'ai présenté ces réformes pendant des semaines et des semaines et j'ai été élu sur la base de ces réformes", explique-t-il.

"Il est impossible d'avoir un système juste si vous n'appliquez pas ces réformes".

Quelques heures seulement après son premier discours devant l'Assemblée générale des Nations-Unies, Emmanuel Macron a défendu l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, contre la position du président américain Donald Trump. "Nous avons arrêté toute discussion avec la Corée du Nord il y a des années. Quel a été le résultat ? Ils détiendront probablement l’arme nucléaire. Ma position sur l’Iran vis-à-vis du Président Trump est de ne pas reproduire cette situation avec l’Iran", explique-t-il.

Il a enfin commenté l'attitude des médias français selon lui, qui "s'intéressent trop à la communication et pas assez au contenu", répondant à la journaliste qui lui demandait pourquoi s'exprimer sur une chaîne américaine et pas dans les médias français. "Quand je vois le temps passé à ne commenter que mes silences, je me dis que c'est un système totalement narcissique".