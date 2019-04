VIDEO - En Touraine, les gilets jaunes n'ont pas du tout été convaincus par Emmanuel Macron

Baisses d'impôts pour les classes moyennes, pensions de retraites inférieures à 2 000 euros réindexées sur l'inflation, promesse de ne plus fermer d'écoles ni d'hôpitaux sans l'accord du maire, pas plus de 24 élèves par classe jusqu'au CE1.... Toujours pas suffisant pour les gilets jaunes.

Indre-et-Loire, France

Nadia est l'une des gilets jaunes de la première heure en Touraine. Hier soir, elle a regardé Emmanuel Macron à la télévision. Mais après deux heures et demi de discussion face à la presse, Nadia n'a pas été convaincue par le Président de la République.

"On a des revendications qui sont très claires depuis le début du mouvement, et encore une fois, elles ont été oubliées. Toujours pas de RIC, référendum d'initiative citoyenne. Alors que nous demandons une vraie démocratie, une vraie voix du peuple. Il faut remettre le citoyen au cœur de la politique. Notre démocratie représentative ne marche plus. _Nos députés de la majorité sont déconnectés de la réalité._"

"Il faut également un vrai soutien au pouvoir d'achat. Baisses d'impôts, pensions de retraites réindexées, peut-être, mais il faut surtout agir sur les prix et les faire vraiment baisser. _Pourquoi ne pas supprimer par exemple la TVA sur les produits de première nécessité ?_"