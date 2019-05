VIDÉO - Européennes en Bretagne : pas d'explosion de joie chez les Marcheurs de Rennes

Les urnes ont parlé. A l'issue des élections européennes, le Rassemblement National devrait arriver en tête devant La République en Marche et la liste "Renaissance" emmenée par Nathalie Loiseau.

#Europeennes2019 A Rennes, pas de réaction chez LREM à l'annonce des premières estimations. #bretagnepic.twitter.com/nP5mIEFCKk — FB Armorique (@bleuarmorique) May 26, 2019

Les militants LREM se sont rassemblés au bar "Félix" à Rennes pour suivre cette soirée électorale. A l'annonce des premières estimations, personne n'a applaudi. Pas de sourire, pas de grimace, aucune réaction. "Je est très surpris de voir le Rassemblement National en tête, mais on fait un score honorable. Ce n'est ni une victoire ni une défaite," confie Othman un adhérant du parti. "C'est une déception de voir le RN à ce niveau mais il faut se dire que nous sommes un jeune parti et que nous avons un socle d'électeurs qui s'est maintenu. On a vécu une période difficile avec les gilets jaunes et ce vote montre que le Président est toujours soutenu," assure de son côté Mustapha Laabid, le député de la 1ère circonscription.

"On a dû rater quelque chose durant la campagne. Peut-être qu'on a trop opposé les populistes à notre parti ou peut-être qu'on n'a pas assez montré l'importance de l'Europe dans notre quotidien," réagit Thomas, un jeune militant de 22 ans.

Carole Gandon optimiste

"On peut en tout cas se féliciter du taux de participation. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas aussi bien voté pour des européennes en France," affirme de son côté la délégué départementale du parti Carole Gandon. "En revanche il faut s'inquiéter de voir le Rassemblement National aussi haut. On doit continuer à rapprocher les citoyens de la politique. Le score des Verts doit aussi nous conforter dans notre volonté de porter un projet écologique."