VIDÉO - Européennes : Jean Petaux (Sciences-Po Bordeaux) n'attend pas de raz-de-marée RN aux municipales en Gironde

Bordeaux, France

Les maires des principales villes de Gironde doivent-ils s'inquiéter à moins d'un an des élections municipales ? Les Européennes ont confirmé ce dimanche la recomposition du paysage politique et l'affaiblissement notable des deux partis de gouvernement traditionnels, les Républicains et le Parti Socialiste. Par exemple, la liste LR n'a obtenu que 9% des voix à Bordeaux et la liste PS moins de 10% à Mérignac. Les maires Nicolas Florian et Alain Anziani sont-ils véritablement menacés ? Pas vraiment explique Jean Petaux, politologue à Sciences-Po Bordeaux. Il estime également que la domination du Rassemblement National dans les zones rurales n'est pas un gage de succès pour le parti de Marine Le Pen lors des municipales.