VIDÉO - Richard Ferrand revient sur les annonces d'Emmanuel Macron

Apres la conférence de presse d'Emmanuel Macron, le député du Finistère et président de l'Assemblée Nationale, Richard Ferrand, était l'invité ce vendredi matin de France Bleu Breizh Izel. Selon lui, "le Président de la République s'est révélé, on a vu un Président profondément humain, un Président qui, à la fois, donnait du sens et du concret pour ce nouvel acte du quinquennat".

Lui manquait-il une expérience d'élu local ? "Je ne crois pas que le Président ait découvert les choses, répond Richard Ferrand. En ayant participé à autant de débats, il a pris la mesure des enjeux contemporains. Ce n'est pas une méconnaissance !"

C'est plus de démocratie locale, plus de démocratie citoyenne." - Richard Ferrand

Richard Ferrand est également revenu sur les annonces d'Emmanuel Macron, et notamment le grand acte de la décentralisation. "Il y a quelques années, avait été évoquée l'éventuelle création d'une assemblée de Bretagne, une fois qu'on a dit ça, on se demande comment on fait ? Si demain ce débat devait resurgir, il serait intéressant qu'on puisse consulter les habitants."

