Dans le forum ce vendredi 24 janvier, les campagnes municipales et les enjeux dans les petites communes rurales ou urbaines de Franche Comté. Quatre maires du Doubs débattront de leurs visions du rôle du maire dans l'intercommunalité, de la politique de l'eau

VIDEO - Forum des Municipales : spécial ruralité avec France Bleu Besançon et L'Est Républicain

Doubs, France

Dans le forum ce vendredi 24 janvier, il sera question des multiples campagnes municipales déjà lancées et des enjeux différents ou parfois communs dans les petites communes rurales ou rurbaines de Franche Comté.

Quatre maires du Doubs débattront de leurs visions du rôle du maire dans l'intercommunalité, de la politique de l'eau entre autres.

Gérard Quété, maire de Vuillafans

Albert Grosperrin, maire de Vercel et président de la communauté de communes des portes du Haut Doubs

Franck Laidié, maire de Pugey

Emmanuel Spadetto, maire de Mondon

Chaque vendredi, le Forum des municipales débat des enjeux des élections des 15 et 22 mars en Franche-Comté. C'est entre 12 h et 13 heures, sur France Bleu Besançon en partenariat avec L'Est Républicain.

Participez en interpellant les débatteurs en direct sur la page facebook de France Bleu Besançon