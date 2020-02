VIDÉO - Franck Reynier officiellement candidat à la mairie de Montélimar

Montélimar, France

Franck Reynier, actuel maire de Montélimar, est officiellement candidat aux élections municipales de mars 2020. Il l'a annoncé ce samedi 8 février, via une vidéo postée sur sur les réseaux sociaux. Parmi les maires des grandes villes de la Drôme, il est le dernier à s'être déclaré candidat.

Il défend son bilan

Dans sa vidéo, inspirée du concept de la Boîte à questions de Canal +, Franck Reynier et ses colistiers mettent en avant le bilan du dernier mandat et leurs envies pour les six prochaines années. Favoriser le Made in Montélimar et le commerce de proximité, attirer des touristes en misant sur l'art ou encore penser l'avenir avec les énergies renouvelables sont des thèmes abordés dans la vidéo sans plus de détails. Franck Reynier dévoile aussi le nom de sa liste : Montélimar ensemble.

Cinq listes potentielles face à lui

Pour ce scrutin, Franck Reynier, membre du Parti radical valoisien (centre-droit), pourrait avoir cinq listes face à lui. La députée La République en Marche Alice Thourot est candidate à la mairie depuis juin dernier. Julien Cornillet brigue également la mairie avec l'étiquette Les Républicains (droite). L'extrême-droite part divisée. Ludovic Reynier, investit par le Rassemblement national aura face à lui Raphaël Rosello, ancien conseiller municipal élu sous la bannière Montélimar Bleu Marine en 2014. À gauche, Catherine Coutard, actuelle conseillère municipale d'opposition, mènera une liste rassemblant des citoyens, soutenue par les Verts et le Parti socialiste.