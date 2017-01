VIDÉO - François Patriat : "Hamon représente une gauche nostalgique qui ne peut pas gouverner"

Pour le sénateur socialiste de Côte d'Or, François Patriat, les résultats du 1er tour de la primaire à gauche fracturent un peu plus la gauche. Le principal soutien à Emmanuel Macron était ce lundi l'invité France Bleu Bourgogne.

Benoit Hamon en tête au 1er tour de la primaire de la gauche : est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la gauche ?

"Cette primaire de la gauche a été taillée pour François Hollande. Le retrait du président enlève beaucoup de l'intérêt de cette primaire dont on disait qu'elle mobiliserait peu et qu'elle ne dégagerait pas de leader charismatique. Les résultats le prouvent. On a au total un peu plus 1,5 millions de votants lorsque à lui seul François Fillon au premier tour de la primaire à droite totalise 1,8 millions de votants ! Le parti socialiste avait placé comme la barre à 2,5 millions d'électeurs. On en est loin. Quel que soit le résultat du second tour, il y aura encore deux courants : une ligne conservatrice et une ligne réformiste."

Êtes-vous allé voter au premier tour de la primaire ?

"Non, je ne suis pas allé voter parce que je suis honnête. J'ai depuis longtemps dit que même membre du parti socialiste, j'apportai mon soutien à Emmanuel Macron. Ce n'était pas dans mon intention de troubler une élection pour laquelle je m'étais mis hors jeu. La ligne d'Emmanuel Macron est claire : quelque soit le candidat de gauche qui sera désigné, ça ne changera pas notre ligne de route."

Vous restez socialiste. A quel courant vous appartenez, François Patriat ?

"Mes idées vont plus du côté de Manuel Valls. Ceux qui sont allés voter pour Benoit Hamon, sont pour une gauche nostalgique qui n'est pas celle qui est en mesure de gouverner."