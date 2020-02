VIDEO - Georges Roques: "L'attitude de Philippe Saurel est à la limite de l'immoralité !"

A moins d'un mois du 1er tour des élections municipales, le maire sortant de Montpellier n'a toujours pas annoncé si il est candidat à sa propre succession. Pour Georges Roques, la "stratégie" de Philippe Saurel traduit un manque évident de respect pour les électeurs. Il était notre invité ce lundi

Nous sommes ce lundi à moins d'un mois du 1er tour des municipales, et on ne sait toujours pas si Philippe Saurel, le maire sortant de Montpellier, est candidat ou non.

C'est un cas unique en France, en tout cas pour une ville de cette importance.

Philippe Saurel met cela sur le compte de son opération au genou et de sa convalescence.

Il devrait enfin se prononcer cette semaine, même si il a, réglementairement, jusqu'au 27 février pour le faire.

Une attitude qui, pour Georges Roques, agrégé d'université, docteur en géographie et observateur avisé de la campagne des municipales à Montpellier, traduit à la fois un manque de respect pour les électeurs et le refus d'affronter ses adversaires politiques.

Il était notre invité ce lundi matin.