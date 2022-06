VIDEO - Géraldine Bannier tacle Christophe Langouët : "moi, je suis authentique, loyale et sincère"

L'appel des grands élus mayennais, comme les maires de Château-Gontier-sur-Mayenne et de Saint-Berthevin, n'a pas été entendu par les électeurs de la 2ème circonscription. Ils avaient clairement fait campagne en faveur de Christophe Langouët, maire macroniste de Cossé-le-Vivien et président du Pays de Craon, qui se présentait en candidat libre. Pari raté ! Géraldine Bannier, députée sortante de la majorité présidentielle, a réussi à se sortir du piège.

L'élue MoDem est arrivée en tête du 1er tour et affrontera dimanche 19 juin le candidat Nupes Grégory Boisseau. Une victoire face à l'adversité et aux "peaux de bananes" pour Géraldine Bannier qui s'est montrée sévère à l'égard de Christophe Langouët : "il a été exclu de la majorité, il a été frondeur tout en se revendiquant de la majorité, un message ambigüe, ça n'a pas payé, et c'est tant mieux pour moi. Moi je suis authentique, loyale et sincère, des valeurs que je porte et je crois qu'elle payent".