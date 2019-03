VIDÉO - Grand débat : 130 habitants de toute la région Pays de la Loire réunis à Nantes pour deux jours

Un grand débat régional est organisé par la préfecture de Loire-Atlantique à Nantes ce 22 et 23 mars. Des habitants "qui reflètent la diversité" de toute la région Pays de la Loire ont été tirés au sort. Ils vont débattre sur plusieurs grands thèmes prédéfinis.

Le grand débat national devient régional à Nantes : des habitants des Pays de la Loire débattent le 22 et 23 mars.

Nantes, France

Ils sont 130. Tirés au sort par la préfecture de Loire-Atlantique, ils viennent de toute la région Pays de la Loire pour débattre à Nantes, ce vendredi 22 et samedi 23 mars.

Beaucoup de refus

Les ateliers, sur plusieurs grands thèmes, vont s'écouler entre 16 et 21 heures le vendredi et entre 9 et 17 heures le samedi à la Maison de l'administration nouvelle, sur l'île de Nantes. "C'est l'entreprise Harris interactive qui a réalisé le tirage au sort pour nous, révèle Raphael Roncière, référent du grand débat national en Loire-Atlantique. Ils ont sélectionné aléatoirement des numéros de téléphone."

Au final, 130 personnes "qui reflètent la diversité de la région" ont été choisies. "En proportion, nous avons essuyé beaucoup de refus car les horaires et l'emplacement du rendez-vous étaient contraignants", continue-t-il. Pour ceux qui ont accepté, le transport et l'hôtel sont pris en charge.

Au début, je pensais que c'était une blague"

Florence, qui participe au grand débat régional

Florence, 36 ans, entrepreneuse dans le numérique et habitante de Rezé, raconte : "J'ai reçu un SMS au sujet du grand débat. Au début, je pensais que c'était une blague. Quand j'ai compris que ça ne l'était pas, j'ai rappelé pour dire que j'étais OK, sans hésiter. Je m'estime chanceuse d'avoir été choisie."