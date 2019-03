VIDÉO - Grande consultation France Bleu : "il faut supprimer l'immunité des élus"

Patrice Constant, un Drômois, a répondu à la grande consultation France Bleu, en partenariat avec Make.org. Son idée ? Supprimer l'immunité pour tous les élus. Ce fraiseur-mouliste à Saint-Marcellin, en Isère, vous explique pourquoi.

Châtillon-Saint-Jean, France

Voici la proposition faite par Patrice Constant lors de la consultation France Bleu, en partenariat avec Make.org. Elle a été l'une des plus plébiscitées parmi les centaines de propositions faites sur notre site. Patrice est fraiseur-mouliste à Saint-Marcellin, en Isère. Il vit à Chatillon-Saint-Jean, dans la Drôme, près de Romans-sur-Isère.

"Il faut supprimer les privilèges des élus et anciens élus, ainsi que l'immunité parlementaire et présidentielle" - Patrice Constant

Pour lui, "il faut supprimer l'immunité des élus, quels qu’ils soient : président, parlementaires, élus européens (...), ça créé vraiment un sentiment d'injustice en France qui est important et qui explique aussi pas mal ce mouvement des gilets jaunes, au tout début en tous cas", explique-t-il. Le gilet jaune, Patrice Constant l'a d'ailleurs porté en novembre et en décembre derniers, avant d'arrêter de manifester. Mais cet ancien syndicaliste se sent proche, encore aujourd'hui, de certaines revendications du mouvement.

On ne peut pas avoir des gens qui nous gouvernent et qui disent : faites ce que je dis, faites pas ce que je fais - Patrice Constant

"On voit qu'il n'y a pas le même traitement pour les gens" explique-t-il, "à chaque reportage sur les manifestations de gilets jaunes, on nous parle d'état de droit, que les manifestations doivent respecter l'état de droit. Mais quand on parle de la famille Balkany, de Juppé, de Fillon, de Benalla, on nous parle jamais de l'état de droit. C'est énervant !" enrage Patrice Constant. "Quand on a une fonction publique, on devrait être puni plus sévèrement qu'un citoyen lambda, même si ce citoyen doit aussi être puni".

à lire aussi Fin de la grande consultation France Bleu : découvrez les propositions les plus populaires et les plus controversées

Comment a fonctionné la consultation France Bleu ?

Parallèlement au Grand débat national lancé le 15 janvier par Emmanuel Macron avec l'espoir de trouver une issue à la crise des "gilets jaunes", France Bleu avait organisé son propre espace d'expression numérique. Il vous a été proposé de faire des propositions et de voter pour celles des autres. Chaque semaine, une synthèse a été réalisée. Parmi les dix propositions les plus soutenues par vous, internautes de France Bleu, une proposition de Patrice Constant.

Pour aller plus loin :

L'immunité parlementaire : pour préserver l’indépendance juridique et matérielle des parlementaires, la Constitution a prévu qu’ils bénéficient de protections (l’immunité parlementaire) et d’indemnités. Rien ne peut lever cette immunité et le parlementaire ne peut y renoncer.

L'immunité présidentielle : durant son mandat, le président de la République est irresponsable politiquement et pénalement. Depuis la réforme constitutionnelle de 2007, le président de la République bénéficie d'une immunité absolue et permanente, sauf en cas de manquement grave à ses fonctions, comme le prévoit l'article 67 de la Constitution qui indique que le chef de l'État "n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité".