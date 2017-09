VIDÉO - Grands électeurs, délégués et proportionnelle : les sénatoriales, comment ça marche ?

Ce dimanche se déroulent les élections sénatoriales. Seuls les 162.000 grands électeurs concernés vont voter... mais savez-vous vraiment qui ils sont et comment ils votent ? Francebleu.fr vous dit tout.

Ce dimanche 24 septembre a lieu le dernier rendez-vous électoral de l'année : les élections sénatoriales, qui sont uniques dans leur genre en France. D'abord parce qu'elles ne servent à élire que la moitié des sénateurs, le Sénat se renouvelant tous les trois ans par moitié (le mandat d'un sénateur est de six ans). Mais aussi - et surtout - pour leur mode de scrutin : ce sont les seules élections au suffrage universel indirect en France.

En effet, seuls 162.000 grands électeurs sont appelés aux urnes. Et ils sont obligés de voter, sous peine d'amende. Mais le saviez-vous ? Près de 95% de ces grands électeurs ne sont pas des élus, contrairement à la croyance commune. En effet, plus une ville est grande plus elle a de grands électeurs. Mais si le nombre de grands électeurs est supérieur au nombre de conseillers municipaux (ce qui est le cas quand la ville compte plus de 30.000 habitants), le conseil municipal doit choisir des délégués, qui sont la plupart du temps des personnes de confiance, choisies en fonction de leurs affinités politiques.

Cette année, 170 sièges sont mis en jeu. Les départements 37 (Indre-et-Loire) à 66 (Pyrénées-Orientales) votent, ainsi que ceux d'Île-de-France, de Mayotte, de Saint-Pierre et Miquelon, et la moitié des électeurs à l'étranger. Si La République en Marche mise peu sur un succès aussi vif qu'aux législatives, elle espère au moins obtenir la majorité absolue au Congrès, où députés et sénateurs votent ensemble les réformes constitutionnelles.