Invité de France Bleu Nord ce jeudi, Xavier Bertrand a mis en garde contre les conséquences économiques d'un retrait de Russie de Auchan et Leroy Merlin, des enseignes de l'association Mulliez, basées dans sa région des Hauts-de-France. Il a mis en avant leur "solidarité exemplaire" avec l'Ukraine.

VIDÉO - Guerre en Ukraine : pour Xavier Bertrand, Auchan et Leroy Merlin "sont solidaires du peuple ukrainien"

Soutien de Valérie Pécresse (Les Républicains) pour l'élection présidentielle, Xavier Bertrand était l'invité de France Bleu Nord ce jeudi 24 mars 2022.

Le président des Hauts-de-France a mis en garde contre les retombées d'un retrait de Russie de Auchan et Leroy Merlin, des enseignes de l'association Mulliez, basées dans sa région.

"Je comprends le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a demandé mercredi aux entreprises françaises, dont Auchan et Leroy Merlin, de quitter la Russie", a affirmé Xavier Bertrand sur France Bleu Nord.

Mais "si demain ces groupes de la région et tous les groupes français qui sont là-bas cessent leurs activités, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont être expropriés et c'est des groupes soit russes, soit internationaux qui vont prendre leur place", a-t-il poursuivi, dans la ligne de l'argument avancé la veille par Adeo, la holding de Leroy Merlin.

Et Xavier Bertrand d'ajouter : "Ces groupes se sont expliqués et s'il y a mesure qui est prise, elle doit être dite clairement par le gouvernement mais aussi plus largement par l'ensemble des gouvernements européens (...) maintenant c'est aussi au gouvernement, à M. Macron de se faire entendre sur ce dossier pour dire clairement ce qu'ils veulent"

"Ces magasins ne vendent pas aux oligarques, ni à Poutine et en plus ces enseignes sont solidaires du peuple ukrainien (...) Ces groupes font preuve d'une solidarité exemplaire avec le peuple ukrainien", a-t-il aussi plaidé.

Autre enseigne, avec également Decathlon, de l'Association Familiale Mulliez fortement implantée en Russie, Auchan qui compte 231 magasins russes pour un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros, soit plus de 10% de son activité mondiale, n'a pas souhaité faire de commentaire après l'intervention de Volodymyr Zelensky devant le Parlement français.

La veille au micro de France Bleu Nord, la candidate à l'élection présidentielle de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud a dénoncé l'attitude de ces grands groupes français qui "n'ont aucune morale" et qui continuent de commercer en Russie, guidés par "leurs profits".