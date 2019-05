VIDEO : Guillaume Cros (EELV), du conseil régional d'Occitanie prêt à ressouder la gauche autour de l'environnement

Depuis dimanche soir et les résultats des élections européennes, tous les partis de gauche, du Parti Communiste à Europe Ecologie les Verts, font le constat que la division de la gauche a coûté cher. La présidente socialiste de la région Occitanie Carole Delga ou l'ancien Premier Ministre socialiste également Bernard Cazeneuve appellent à la réconciliation, à la "refondation de la gauche".

Guillaume Cros, vice-président EELV du conseil régional de l'Occitanie y croit mais pour lui, c'est "dépassé sous sa forme actuelle". Il insiste sur le projet écologiste que les électeurs ont validé lors du scrutin des Européennes.

En toute humilité, je pense qu'il ne faut pas en faire trop mais on peut construire avec d'autres, avec des gens venus d'autres partis, d'associations, avec des citoyens, on peut construire une vraie alternative et elle est indispensable