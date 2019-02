VIDÉO - Hausse des péages : le coup de gueule de 40 millions d'automobilistes contre l'État

Alpes-Maritimes, France

Vendredi 1er février, un nouveau mois qui commence avec des changements, et notamment l'augmentation des prix des péages. C'est aujourd'hui que les sociétés d'autoroutes comme l'autoroute A8 gérée par Vinci chez nous qui va pratiquer 2% de plus sur nos trajets. Dans les Alpes-Maritimes, cette augmentation concerne les barrières de péage d'Antibes et de La Turbie où le passage grimpe de 10 centimes chacune. En revanche, aucune hausse sur les différentes entrées et sorties de l'A8 (Antibes 44, Cagnes-sur-Mer 48, Nice Saint-Isidore 52...) et notamment l'accès au tunnel de A500 vers Monaco.

Le coup de gueule de l'association 40 millions d'automobilistes

Pierre Chasseray, délégué général de l'association était notre invité à 7h50. Il demande à l'Etat de négocier avec les associations et les sociétés un nouveau contrat pour imposer des tarifs raisonnables.