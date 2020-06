VIDÉO - Hydroxychloroquine : le sénateur LR de Côte-d'Or Alain Houpert dénonce l'emballement du gouvernement

Les remous suscités par l'article de la revue "The Lancet" n'en finissent pas et ont même secoué ce mercredi les bancs du Sénat. Le sénateur côte d'Orien LR Alain Houpert a interpellé le ministère de la santé et au delà, l'ensemble du gouvernement pour son interdiction précipitée de l'hydroxychloroquine suite au fameux article publié le 22 mai, et désavoué depuis par trois scientifiques signataires. Dans un avertissement formel, la revue reconnaissait que "d'importantes questions" planaient à son sujet.

L'élu les Républicains se demande si le gouvernement n'a pas fait preuve d'emballement et regrette qu'on ne fasse pas plus confiance aux médecins à propos des protocoles à prescrire à leurs patients.