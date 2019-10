VIDEO -" Il faut réintroduire la proximité à tous les échelons municipaux", Benoist Pierre, candidat LREM à Tours

Tours, France

La Commission Nationale d'Investiture a donc enfin tranché ce lundi soir. C'est Benoist Pierre, plébiscité par les marcheurs locaux qui conduira la liste LREM pour les prochaines municipales à Tours. Au détriment du maire actuel Christophe Bouchet qui a tout fait pour obtenir l'investiture macroniste.

A moins de 6 mois des élections, Benoist Pierre s'est déjà lancé dans la campagne avant même la décision de son parti. Faut dire qu'il n'y a plus de temps à perdre pour cet universitaire encore inconnu du grand public. Il est l'un des doyens de l'Université de Tours et dirige le Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance. Sur l'échiquier politique, il se dit de centre-gauche mais possède de nombreux amis à droite et au centre-droit comme Edouard Philippe le Premier Ministre.

C'est le "en même temps" sans idéologie qui cherche des solutions de manière pragmatique et c'est encore plus vrai pour une municipale puisque c'est en fonction des réalités du terrain", Benoist Pierre

Ses premières propositions pour la ville de Tours :

recrutement de nouveaux policiers municipaux pour porter leur nombre à 125 agents

gratuité à terme de la cantine scolaire ( coût de 3,5 millions d'euros par an )

plan mercredi pour proposer une véritable offre culturelle et sportive aux enfants

accès à la propriété facilité avec la création d'un organisme foncier local

création de commissions extra-municipales pour intégrer les citoyens sur les grands projets de la ville