VIDEO-"Jamais on avait autant voté écologiste à Tours pour des européennes",Emmanuel Denis, conseiller vert d'opposition

Tours, France

A Tours, la liste Europe Ecologie les Verts termine donc en deuxième position derrière les macronistes. Avec plus de 14% des voix, les écolos font deux points de mieux qu'en 2014 mais restent derrière leur score de 2009 lorsqu'ils avaient obtenu 19,7% des voix.

" Oui mais on a fait mieux cette année en nombre d'électeurs. Plus de 6 500 tourangeaux ont voté écologiste dimanche. C'est du jamais vu lors d'élections européennes."

De quoi voir les élections municipales l'an prochain avec optimisme.

" Bien sûr que je suis candidat pour être dans l'équipe qui prendra les responsabilités de la ville dans un an. _Il faut bâtir une équipe. Dépasser les partis. On a crée un collectif qui s'appelle les cogitations citoyennes de Tours. Un collectif ouvert à tous. Et j'appelle tous ceux qui veulent faire changer les choses sur le plan environnemental mais aussi social. Pour l'instant pas question de leadership. On a une vraie carte à jouer à Tours. Maintenant, il faut travailler tous ensemble"._