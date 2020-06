VIDÉO - "Je ne suis pas l'héritier de Michel Angot" explique le futur maire de Mayenne Jean-Pierre Le Scornet

Invité de France Bleu Mayenne ce lundi 29 juin, au lendemain de sa victoire aux élections municipales, Jean-Pierre Le Scornet (Parti Socialiste) le futur maire de Mayenne veut incarner la rupture avec son prédécesseur Michel Angot et souhaite "investir massivement dans l'espace public".

Candidat de la majorité sortante à Mayenne, le socialiste Jean-Pierre Le Scornet qui était un des adjoints de Michel Angot, sera donc le futur maire de Mayenne. Le conseil municipal d'intronisation aura lieu ce samedi 4 juin. L'actuel conseiller régional des Pays de la Loire (qui démissionnera de ce mandat) souhaite incarner la rupture.

"J'aborde ce nouveau mandat avec beaucoup d'enthousiasme et de la fierté pour la confiance qui m'a été accordée" a t-il déclaré à France Bleu Mayenne. S'il y avait bien trois candidats qualifiés pour le second tour, Adrien Mottais, Josselyn Chouzy et Jean-Pierre Le Scornet partage un même constat : la ville de Mayenne est endormie, il faut "la réveiller".

Pour ce faire, le nouvel édile estime qu'il faut "investir massivement dans l'espace public" dans la troisième ville du département. "Avoir aussi des réflexions un peu plus poussées sur la propreté et la question du centre ville qui va nous mobiliser dans les semaines qui viennent" déclare Jean-Pierre Le Scornet.

Dans le cadre de l'aménagement du centre ville de Mayenne que beaucoup décrivent comme vieillissant, le nouveau maire socialiste envisage le transfert de l'école de tourisme dans les anciens locaux de l'école de musique, inoccupée depuis 2010 ou encore de récupérer le foncier de l'ancienne piscine Robert Buron pour accueillir de nouvelles familles.